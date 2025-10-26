Marea Britanie: Inflația pe luna septembrie rămâne la 3,8%

Biroul Național de Statistică a anunțat miercuri că inflația anuală a consumatorilor a rămas constantă pentru a treia lună consecutiv, la 3.8%.

De asemenea, inflația în sectorul serviciilor s-a menținut la 4.7%, sub prognoza de 4.9% realizată de Reuters.

Fondul Monetar Internațional a avertizat săptămâna trecută că Marea Britanie va avea cea mai ridicată inflație din Grupul celor Șapte în 2025 și 2026, ceea ce complică eforturile Băncii Angliei de a reduce treptat ratele dobânzilor.

Banca Angliei estimează că inflația va continua să scadă gradual, însă va atinge ținta de 2% abia în trimestrul al doilea din 2027.

(sursa: Mediafax)