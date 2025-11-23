Marea Britanie îngheață tarifele feroviare pentru prima dată în trei decenii: economii semnificative pentru navetiști

Șoc pe căile ferate! Britanicii nu mai plătesc extra: tarifele trenurilor, înghețate după 30 de ani

Guvernul britanic a anunțat înghețarea tarifelor feroviare pentru prima dată în ultimele trei decenii, o măsură care va permite milioanelor de pasageri să economisească sume importante la costurile de transport, potrivit Sky News. Decizia se aplică în Anglia și vizează toate serviciile operate de companiile feroviare engleze.

Executivul de la Londra estimează economii de sute de lire sterline anual pentru cei care folosesc abonamente regulate sau bilete dus-întors, atât în orele de vârf, cât și în afara acestora. Navetiștii care călătoresc trei zile pe săptămână cu abonamente flexibile vor economisi 315 lire pe ruta Milton Keynes – Londra, 173 lire pe ruta Woking – Londra și 57 de lire între Bradford și Leeds, a precizat guvernul.

Măsura face parte din planul Partidului Laburist de a reconstrui și moderniza sistemul feroviar prin crearea unei noi companii publice, Great British Railways. Printre schimbările anunțate se numără introducerea unui sistem tap in–tap out, digitalizarea completă a biletelor și investiții în Wi-Fi ultra-rapid la bordul trenurilor.

Cancelarul Rachel Reeves a subliniat că înghețarea tarifelor reprezintă o premieră în ultimii 30 de ani și vine ca un sprijin direct pentru bugetele familiilor: „va ușura presiunea asupra finanțelor gospodăriilor și va face călătoriile la locul de muncă, la școală sau pentru a vizita prietenii și familia puțin mai ușoare”.

La rândul său, secretarul transporturilor, Heidi Alexander, a explicat că inițiativa urmărește să reducă costurile pentru pasageri: „Cu toții ne dorim călătorii feroviare mai ieftine, așa că înghețăm tarifele pentru a ajuta milioane de pasageri să economisească bani”. Aceasta a adăugat că „cei care fac naveta pe rute mai scumpe vor economisi peste 300 de lire sterline pe an, ceea ce înseamnă că vor păstra o parte mai mare din banii câștigați cu greu”.

Mediafax