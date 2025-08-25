x close
Marinar american, condamnat pentru spionaj în favoarea Chinei

de Redacția Jurnalul    |    25 Aug 2025   •   21:00
Marinar american, condamnat pentru spionaj în favoarea Chinei

Un marinar din Marina SUA din California a fost condamnat pentru spionaj pentru că a vândut secrete ale forțelor armate unui agent chinez care l-a recrutat prin intermediul rețelelor de socializare, potrivit BBC.

Jinchao Wei, în vârstă de 25 de ani, a fost condamnat pentru șase capete de acuzare, inclusiv spionaj, conspirație în vederea comiterii de spionaj și export ilegal de date clasificate despre navele Marinei SUA.

„Acțiunile inculpatului reprezintă o trădare flagrantă a încrederii acordate lui ca membru al armatei americane”, a declarat procurorul american Adam Gordon într-un comunicat după citirea verdictului.

„Prin schimbul de secrete militare cu Republica Populară Chineză pe bani, el a pus în pericol nu doar viața colegilor săi marinari, ci și securitatea întregii națiuni și a aliaților noștri.”

Wei, cunoscut și sub numele de Patrick Wei, a fost arestat în august 2023 sub acuzația de spionaj, în timp ce sosea pentru a lucra pe nava de asalt amfibie USS Essex.mCetățean american naturalizat, Wei a lucrat ca ajutor mecanic, deținea o autorizație de securitate și avea acces la informații sensibile despre navă și alte nave din Flota Pacificului.

În timpul procesului său, care a durat o săptămână, procurorii au prezentat dovezi, inclusiv conversații telefonice, mesaje electronice și mesaje audio pe care Wei le-a schimbat cu intermediarul său chinez. Wei și-a numit contactul chinez „Fratele cel Mare Andy” și a îndeplinit solicitările de a păstra secretă relația lor folosind mai multe aplicații criptate pentru a comunica și a accepta plăți. Wei a folosit, de asemenea, un computer și un telefon noi, oferite de intermediarul său.

Wei a fost abordat de un agent chinez în februarie 2022, în timp ce parcurgea procesul de obținere a cetățeniei americane. El a fost recrutat de ofițerul de informații chinez prin intermediul rețelelor de socializare, care la început s-a prezentat ca un pasionat de marină care lucra pentru Corporația Industriei Navale din China, deținută de stat.

Dovezile au arătat că Wei a trimis fotografii și înregistrări video ale navei Essex, l-a informat pe ofițer despre amplasarea diferitelor nave ale Marinei și a descris armele defensive de la bordul navei Essex. De asemenea, a descris problemele cu nava sa și cu alte nave aflate la bord. În schimbul acestor informații, ofițerul de informații chinez i-a plătit lui Wei peste 12.000 de dolari pe parcursul a 18 luni. Wei urmează să afle pedepsa pe 1 decembrie și ar putea risca închisoare pe viață.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: condamnare marinar american spionaj China
