Verdict devastator pentru familia regală a Norvegiei. Fiul prințesei Mette-Marit, condamnat la 4 ani de închisoare pentru viol

Marius Borg Høiby a primit patru ani de închisoare după un proces de șapte săptămâni

Unul dintre cele mai mari scandaluri care au lovit în ultimii ani familia regală a Norvegiei a ajuns la un deznodământ dramatic. Marius Borg Høiby, fiul vitreg al prințului moștenitor Haakon și al prințesei moștenitoare Mette-Marit, a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru viol și violență domestică.

Verdictul a fost pronunțat luni de Tribunalul Districtual din Oslo, după un proces care a durat șapte săptămâni și care a atras atenția întregii țări. Cazul a afectat puternic imaginea monarhiei norvegiene, considerată mult timp una dintre cele mai respectate și apreciate instituții din statul scandinav, potrivit CNN.

Viol comis chiar în locuința prințului moștenitor

Instanța l-a găsit vinovat pe Marius Borg Høiby, în vârstă de 29 de ani, pentru două capete de acuzare de viol. Unul dintre acestea s-ar fi petrecut în subsolul reședinței prințului moștenitor Haakon.

Judecătorul Jon Sverdrup Efjestad a explicat în motivarea orală a verdictului că una dintre victime nu era în măsură să se opună actului sexual.

„Instanța consideră că s-a demonstrat faptul că aceasta nu era capabilă să reziste acțiunii”, a declarat magistratul în timpul ședinței de judecată.

Høiby a fost însă achitat în alte două acuzații de viol formulate împotriva sa.

Procurorii ceruseră o pedeapsă mult mai severă, de șapte ani și șapte luni de închisoare. Totuși, instanța a decis o condamnare de patru ani. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Mărturii șocante și sute de probe analizate în instanță

Procesul a scos la iveală detalii tulburătoare despre viața lui Marius Borg Høiby. În timpul audierilor au fost prezentate peste 800 de mesaje electronice și numeroase materiale video realizate chiar de acesta.

De asemenea, cazul a adus în atenția publică problemele sale legate de consumul de droguri și comportamentul față de femeile care l-au acuzat.

La pronunțarea verdictului, Høiby nu s-a aflat fizic în sala de judecată. Acesta a urmărit procedura prin intermediul unei conexiuni video din penitenciar, fără să fie văzut sau auzit de cei prezenți.

Una dintre femeile care l-au acuzat de viol a fost prezentă în instanță. Potrivit relatărilor din sala de judecată, aceasta a izbucnit în lacrimi după ce judecătorul a anunțat condamnarea lui Høiby.

Familia regală, în centrul unei crize de imagine fără precedent

Condamnarea lui Marius Borg Høiby reprezintă o nouă lovitură pentru familia regală norvegiană. Scandalul a venit într-o perioadă deja dificilă pentru Casa Regală.

În paralel, prințesa moștenitoare Mette-Marit a fost nevoită să își ceară scuze public pentru ceea ce a numit o „eroare de judecată”, după ce s-a aflat că a păstrat legătura cu controversatul infractor sexual american Jeffrey Epstein chiar și după condamnarea acestuia din 2008.

Consecințele asupra imaginii monarhiei nu au întârziat să apară. Un sondaj realizat în timpul procesului a indicat o scădere semnificativă a susținerii pentru monarhie în rândul norvegienilor, nivelul de încredere atingând un minim istoric.

Deși în lunile următoare instituția monarhică a recuperat parțial din popularitate, cazul lui Marius Borg Høiby continuă să afecteze percepția publică asupra familiei regale.

Probleme medicale grave pentru mama condamnatului

Verdictul a fost pronunțat într-un moment extrem de dificil și pentru prințesa moștenitoare Mette-Marit. Mama lui Marius Borg Høiby suferă de fibroză pulmonară și are nevoie de un transplant de plămâni.

Astfel, familia regală a Norvegiei traversează una dintre cele mai complicate perioade din ultimele decenii, marcată simultan de probleme judiciare, controverse publice și dificultăți medicale.