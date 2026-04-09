Jurnalul.ro Ştiri Externe Melania Trump neagă legăturile cu Jeffrey Epstein: Sunt minciuni nefondate

Melania Trump neagă legăturile cu Jeffrey Epstein: Sunt minciuni nefondate

de Redacția Jurnalul    |    09 Apr 2026   •   22:24
Melania Trump neagă legăturile cu Jeffrey Epstein: Sunt minciuni nefondate
Sursa foto: Hepta/Melania Trump respinge orice asociere cu Epstein

Prima doamnă Melania Trump neagă legăturile cu Jeffrey Epstein și cunoștințele despre ilegalitățile sale, declarând joi că „poveștile sunt complet false” și numind acuzațiile online conform cărora ar fi fost cumva implicată „calomnii la adresa mea”

„Minciunile care mă leagă de rușinosul Jeffrey Epstein trebuie să înceteze astăzi. Persoanele care mint despre mine sunt lipsite de standarde etice, umilință și respect. Nu mă opun ignoranței lor, ci mai degrabă resping încercările lor răutăcioase de a-mi defăima reputația”, a spus ea, potrivit Associated Press.

Citind o declarație extraordinară la Casa Albă, ea a negat orice asociere cu Epstein și a spus: „Avocații mei și cu mine am luptat cu succes cu aceste minciuni nefondate și fără bază”.

Prima doamnă a cerut, de asemenea, Congresului să organizeze o audiere publică axată pe supraviețuitorii crimelor lui Epstein, cu șansa de a depune mărturie în fața legislatorilor și ca poveștile lor să fie înregistrate în dosarul Congresului.

„Fiecare femeie ar trebui să aibă ziua ei pentru a-și spune povestea în public, dacă dorește”, a spus ea. „Atunci, și numai atunci, vom afla adevărul”.

Mesajul ei neașteptat a venit exact în momentul în care soțul ei, președintele Donald Trump, și administrația sa păreau în sfârșit să aibă succes în depășirea controversei Epstein, care a trimis unde de șoc prin politica națională timp de luni de zile.

Cazul începuse să fie umbrit de războiul din Iran și de alte probleme majore - dar comentariile primei doamne l-ar putea readuce în atenția politică.

Prima doamnă a spus că nu este prietenă cu Epstein sau Maxwell, dar că se afla în cercuri sociale suprapuse din New York și Florida. Ea a descris un răspuns prin e-mail pe care l-a trimis lui Maxwell drept „corespondență ocazională”, fără a oferi mai multe detalii.

„Răspunsul meu politicos la e-mailul ei nu înseamnă nimic mai mult decât un fleac”, a spus ea.

(sursa: Mediafax)

