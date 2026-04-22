Jurnalul.ro Ştiri Externe Meloni îi răspunde lui Trump: „Curajul înseamnă să-ți spui părerea”

de Redacția Jurnalul    |    22 Apr 2026   •   09:14
Sursa foto: Hepta/Trump, care o numise recent pe Meloni „prietenă și mare lider care încearcă mereu să ajute”, și-a schimbat radical tonul. „Nu mai este aceeași persoană”

Prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a reacționat cu mult calm la criticile dure ale președintelui american, Donald Trump, care a acuzat-o de lipsă de curaj. „Curajul înseamnă să-ți spui părerea chiar și atunci când nu ești de acord”, a replicat Meloni.

Meloni a fost întrebată la un târg de mobilă din Milano dacă e dezamăgită de declarațiile lui Donald Trump și a răspuns negativ, scrie Gazeta Express.

Conflictul este legat de criticile dure ale președintelui american Trump la adresa apelurilor repetate la pace ale Papei Leon al XIV-lea, pe care Meloni le-a descris ca fiind inacceptabile.

Ca răspuns, președintele Trump a acuzat-o de lipsă de curaj și s-a arătat șocat, adăugând că prim-ministrul italian este de nerecunoscut.

Meloni a subliniat că și-a exprimat pur și simplu opinia, subliniind că „curajul înseamnă să-ți spui părerea chiar și atunci când nu ești de acord”.

Ea a adăugat că acest lucru nu schimbă sprijinul ei pentru unitatea occidentală și nici relația dintre Italia și SUA.

Întrebată de reporteri, Meloni a confirmat, de asemenea, că nu a vorbit recent cu președintele american.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Giorgia Meloni donald trump curaj
