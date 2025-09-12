x close
Michael Kors aduce „eleganța pământului” la New York Fashion Week

de Redacția Jurnalul    |    12 Sep 2025   •   12:15
Sursa foto: Hepta

Designerul american a transformat un depozit industrial într-un spațiu intim, pentru a-și prezenta colecția primăvară/ vară 2026, unde vedete ca Gwyneth Paltrow și Olivia Wilde au admirat ținute lejere cu accente exotice și nuanțe naturale.

Michael Kors a adus un aer relaxat și sofisticat pe podiumul New York Fashion Week, prezentând o colecție primăvară/vară 2026 inspirată de călătorii în destinații tropicale, scrie Associated Press.

Show-ul de joi a avut loc într-un fost depozit, transformat într-un decor cald ce amintea de casa sa de pe plajă, cu lampioane uriașe, panouri de lemn și plante care mai de care.

În primul rând s-au remarcat Gwyneth Paltrow, Olivia Wilde, Leslie Bibb, Ariana DeBose și Suki Waterhouse, care au admirat creațiile pe care Kors le descrie drept „earthly elegance”... O combinație de confort urban și influențe exotice. „Cum aduci pareo-urile din Bali sau pantalonii largi din Maroc în Manhattan?”, a spus designerul, explicând sursa de inspirație.

Colecția propune piese cu croieli lejere și materiale fluide: bluze de mătase supradimensionate purtate cu pantaloni cargo, seturi din in alb și culottes din lână.

Paleta de culori a inclus tonuri naturale precum negru, alb, maro, îmbogățite de nuanțe de galben auriu și roz pastel, inspirate de răsărituri și apusuri.

Blazerele ample, unele fără rever sau cu bikini top dedesubt, au adus un plus de rafinament, în timp ce încălțămintea, sandale plate și tocuri groase cu vârf deschis a completat aerul relaxat.

Pentru seară, Kors a propus rochii vaporoase și pantaloni acoperiți cu paiete, peste care au fost drapate materiale transparente.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: michael kors new york fashion week
