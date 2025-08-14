Ministru israelian de extremă dreapta anunță extinderea coloniilor în Cisiordania

Conform The Guardian, ministrul israelian de Finanțe, Bezalel Smotrich, a anunțat extinderea coloniilor evreiești în Cisiordania ocupată, inclusiv prin aprobarea a peste 3.000 de locuințe în controversatul proiect E1, care ar lega Ma’ale Adumim de Ierusalim.

Planul, înghețat de decenii din cauza presiunilor internaționale, este considerat ilegal conform dreptului internațional și riscă să divizeze teritoriul Cisiordaniei în două, blocând dezvoltarea unei zone urbane palestiniene între Ierusalimul de Est și Bethlehem-Ramallah.

Smotrich a declarat că proiectul „îngroapă ideea unui stat palestinian” și face parte dintr-un plan de „suveranitate de facto” început odată cu formarea actualului guvern. „Aceasta este esența sionismului:construim, colonizăm și ne consolidăm suveranitatea pe Țara lui Israel”, a spus ministrul.

Organizația israeliană Peace Now a criticat dur decizia, afirmând că „planul E1 este mortal pentru viitorul Israelului și pentru orice șansă de a obține o soluție pașnică bazată pe două state” și avertizând că guvernul „ne împinge spre prăpastie cu viteză maximă”.

(sursa: Mediafax)