A murit Michael Reagan, „gardian neclintit” al moștenirii tatălui său

Fundația și Institutul Prezidențial Ronald Reagan au anunțat decesul lui Michael Reagan pe platforma X. L-au numit „un gardian neclintit al moștenirii tatălui său”, anunță ABC News.

„Michael Reagan a trăit o viață modelată de convingeri, scopuri și o devotare neclintită față de idealurile președintelui Reagan”, a declarat fundația. Cauza decesului nu a fost anunțată imediat.

„Michael a fost chemat acasă pentru a fi alături de Domnul duminică, 4 ianuarie, înconjurat de întreaga sa familie", au scris soția sa, Colleen Reagan, și cei doi copii, Cameron Reagan și Ashley Reagan Dunster, într-o declarație.

„Inimile noastre sunt profund îndurerate, întrucât plângem pierderea unui om care a însemnat atât de mult pentru toți cei care l-au cunoscut și l-au iubit”.

Reagan a fost colaborator al rețelei de televiziune conservatoare Newsmax și era cunoscut pentru emisiunea sa de radio, „The Michael Reagan Show”.

Născut în 1945, Reagan a fost adoptat la câteva ore după naștere de Ronald Reagan și de soția sa de atunci, actrița Jane Wyman.

După ce a studiat la Universitatea de Stat din Arizona și la Los Angeles Valley College, Reagan s-a apucat de actorie. A jucat în seriale de televiziune, printre care „Falcon Crest”, și a petrecut aproape două decenii ca prezentator de emisiuni radio conservatoare.

În două cărți autobiografice intitulate „On the Outside Looking in” și „Twice Adopted”, el a povestit despre o copilărie uneori dificilă. A inclus acceptarea adopției sale și călătoria sa spirituală.

Reagan a scris și alte cărți, printre care „Lessons My Father Taught Me”, publicată în 2016. În aceasta a detaliat lecțiile învățate crescând ca fiu al lui Ronald Reagan.

De-a lungul vieții, Reagan a strâns fonduri și a lucrat pentru organizații caritabile. A folosit cursele de bărci cu motor ca mijloc de strângere de fonduri pentru Fundația pentru Cercetarea Diabetului Juvenil, Fundația pentru Fibroză Chistică și Fondul pentru Restaurarea Statuii Libertății.

Reagan a făcut parte din consiliul consultativ al Fundației Mixed Roots, care se concentrează pe îngrijirea și adopția copiilor în SUA și la nivel global.

Reagan a fost președinte al consiliului de administrație al Fundației John Douglas French Alzheimer timp de trei ani. Se ocupa de aceeași boală de care tatăl său a suferit în 2004.

În calitate de președinte al Fundației Reagan Legacy, el a promovat moștenirea tatălui său. Fostul președinte conservator era cunoscut pentru încercarea de a reduce dimensiunea guvernului și pentru dedicarea președinției sale câștigării Războiului Rece.

