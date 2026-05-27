Israelul anunță eliminarea noului lider militar Hamas: Mohammed Odeh, ucis într-un atac devastator în Gaza

Lovitură majoră pentru Hamas: noul șef al aripii militare, Mohammed Odeh, ar fi fost ucis de Israel

Israelul a anunțat miercuri că noul comandant al aripii militare a Hamas, Mohammed Odeh, a fost ucis într-un atac aerian desfășurat în nordul Fâșiei Gaza. Potrivit armatei israeliene, operațiunea a avut loc în Gaza City, după mai multe luni de supraveghere și monitorizare a activităților liderului Hamas, potrivit Euronews.

Anunțul a fost făcut de Forțele de Apărare ale Israelului (IDF), care susțin că Mohammed Odeh devenise recent liderul aripii armate Hamas după moartea lui Izz al-Din al-Haddad, eliminat la începutul acestei luni. Înainte de a prelua această funcție, Odeh ar fi coordonat structurile de informații ale grupării palestiniene.

Potrivit comunicatului transmis de armata israeliană, atacul a vizat mai multe obiective considerate infrastructură teroristă utilizată de Mohammed Odeh și de alți membri Hamas.

„În cadrul operațiunii de eliminare a lui Odeh, IDF a lovit infrastructuri teroriste din Gaza City folosite de acesta și de alți operativi Hamas”, au transmis oficialii israelieni.

Israelul îl acuză pe Mohammed Odeh că a avut un rol-cheie în atacurile din 7 octombrie

Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a reacționat rapid după anunțul armatei și l-a descris pe Mohammed Odeh drept unul dintre „arhitecții” atacurilor Hamas din 7 octombrie 2023, eveniment care a declanșat actualul război din Gaza.

Potrivit autorităților israeliene, Odeh ar fi fost implicat direct în coordonarea operațiunilor care au dus la moartea, răpirea și rănirea a numeroși civili israelieni și soldați ai armatei israeliene.

„Odeh a fost responsabil pentru uciderea, răpirea și rănirea multor cetățeni israelieni și militari IDF”, a transmis biroul premierului Benjamin Netanyahu.

Armata israeliană a precizat că, simultan cu atacul asupra infrastructurii Hamas, a fost lovit și un apartament conspirativ folosit de un militant Hamas care ar fi participat la infiltrarea din Israel în timpul atacurilor din 7 octombrie și care opera în rețeaua coordonată de Mohammed Odeh.

Tensiunile cresc în Orientul Mijlociu, pe fondul confruntărilor cu Hezbollah

Eliminarea lui Mohammed Odeh are loc într-un moment în care Israelul intensifică operațiunile militare și pe frontul din Liban. În ultimele zile, armata israeliană și gruparea Hezbollah, susținută de Iran, au continuat schimburile de focuri și atacurile de la granița israeliano-libaneză.

Escaladarea conflictului ridică temeri privind extinderea războiului în întregul Orient Mijlociu, în condițiile în care atât Hamas, cât și Hezbollah sunt considerate organizații apropiate de Teheran.

Conflictul dintre Israel și Hamas continuă să provoace victime și distrugeri masive în Fâșia Gaza, în timp ce comunitatea internațională cere tot mai insistent reluarea negocierilor pentru încetarea focului.

Surse israeliene susțin că eliminarea liderilor Hamas reprezintă o prioritate strategică pentru reducerea capacității militare a grupării. De cealaltă parte, Hamas nu a confirmat oficial moartea lui Mohammed Odeh până la acest moment.

ELIMINATED: Mohammed Odeh - Head of Hamas' Military Wing in a strike in northern Gaza.



Odeh served as the Head of Hamas’ military wing following the elimination of Izz al-Din al-Haddad. As part of his role, he was responsible for planning and coordinating Hamas terrorists’… pic.twitter.com/y1Z7eUaUMd — Israel Defense Forces (@IDF) May 27, 2026