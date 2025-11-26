Moscova mârâie la noul acord de pace. Lavrov invocă „spiritul și litera” discuțiilor din Alaska

Un oficial american a declarat pentru BBC că Ucraina „a fost de acord cu un acord de pace”, adăugând că mai sunt „câteva detalii minore de rezolvat”, fără a oferi detalii specifice.

Și președintele Zelenski a salutat modificările propuse la controversatul plan de pace american în 28 de puncte: „Acum, lista pașilor necesari pentru a pune capăt războiului poate deveni realizabilă”, a spus el. „Multe elemente corecte au fost încorporate în acest cadru.”

Contrapropunerile - despre care se pare că au fost elaborate de Marea Britanie, Franța și Germania - au exclus orice recunoaștere a regiunilor deținute de Rusia, au crescut dimensiunea permisă a armatei Ucrainei și au lăsat deschisă ușa aderării Ucrainei la NATO - notează BBC.

Un oficial al Kremlinului a respins amendamentele ca fiind „complet neconstructive”. Cu toate acestea, un oficial american a declarat marți pentru BBC că echipa sa se va întâlni cu reprezentanți ruși la Abu Dhabi pentru a discuta în continuare planul.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov – care nu participă la întâlnire – a declarat că Kremlinul nu a primit încă versiunea „interimară” a planului revizuit, adăugând că Moscova consideră că acesta ar trebui să reflecte „spiritul și litera” discuțiilor din Alaska dintre Trump și președintele Vladimir Putin din august.