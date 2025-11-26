x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Moscova mârâie la noul acord de pace. Lavrov invocă „spiritul și litera” discuțiilor din Alaska

Moscova mârâie la noul acord de pace. Lavrov invocă „spiritul și litera” discuțiilor din Alaska

de Redacția Jurnalul    |    26 Noi 2025   •   08:45
Moscova mârâie la noul acord de pace. Lavrov invocă „spiritul și litera” discuțiilor din Alaska
Sursa foto: Hepta/Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov

SUA și Ucraina au ajuns la „o înțelegere comună asupra termenilor-cheie ai acordului discutat” la Geneva, a declarat ieri Rustem Umerov, șeful consiliului de securitate al Ucrainei. El a adăugat că speră să poată aranja o vizită a președintelui Volodimir Zelenski în SUA „la o dată cât mai potrivită” luna aceasta, dar Casa Albă nu a dat niciun semnal cu privire la o eventuală întâlnire Trump-Zelenski. Statele Unite au confirmat însă că oficialii săi urmează să se întâlnească cu reprezentanții ruși la Abu Dhabi. 

Un oficial american a declarat pentru BBC că Ucraina „a fost de acord cu un acord de pace”, adăugând că mai sunt „câteva detalii minore de rezolvat”, fără a oferi detalii specifice.

Și președintele Zelenski a salutat modificările propuse la controversatul plan de pace american în 28 de puncte: „Acum, lista pașilor necesari pentru a pune capăt războiului poate deveni realizabilă”, a spus el. „Multe elemente corecte au fost încorporate în acest cadru.”

Contrapropunerile - despre care se pare că au fost elaborate de Marea Britanie, Franța și Germania - au exclus orice recunoaștere a regiunilor deținute de Rusia, au crescut dimensiunea permisă a armatei Ucrainei și au lăsat deschisă ușa aderării Ucrainei la NATO - notează BBC.

Un oficial al Kremlinului a respins amendamentele ca fiind „complet neconstructive”. Cu toate acestea, un oficial american a declarat marți pentru BBC că echipa sa se va întâlni cu reprezentanți ruși la Abu Dhabi pentru a discuta în continuare planul.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov – care nu participă la întâlnire – a declarat că Kremlinul nu a primit încă versiunea „interimară” a planului revizuit, adăugând că Moscova consideră că acesta ar trebui să reflecte „spiritul și litera” discuțiilor din Alaska dintre Trump și președintele Vladimir Putin din august.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Moscova acord pace lavrov discuţii alaska serghei lavrov
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri