Moscova, vizată de un atac ucrainean cu drone

de Redacția Jurnalul    |    27 Oct 2025   •   08:08
Zeci de drone ucrainene au vizat capitala rusă în noaptea de duminică spre luni, potrivit primarului Serghei Sobianin. De asemenea, Ministerul rus al Apărării a afirmat că alte 193 de drone au fost interceptate pe teritoriul Rusiei, notează The Kyiv Independent.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat începând din noapte zilei de duminică că orașul a fost ținta unui atac masiv cu drone, lansat de Ucraina.

Ulterior acesta a anunțat că 34 de drone au vizat orașu, drone ce au fost doborâte.

În plus, ministerul rus al Apărării a anunțat că în total, 193 de drone au fost interceptate pe timpul nopții, inclusiv 40 deasupra regiunii Moscova.

Deși nu au fost anunțate victime, explozii au fost raportate în mai multe zone ale capitalei și în regiunea învecinată, printre care districtul Kommunarka.

De asemenea, aeroporturile Domodedovo și Jukovski și-au suspendat activitatea în contextul atacului.

În ultimele două nopți, Rusia a lansat la rândul ei atacuri masive cu rachete și drone asupra Ucrainei, care au provocat moartea a cinci persoane și rănirea a zeci de civili.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: drone atac Moscova ucraina
