Moțiunea de cenzură cerută de Bayrou adâncește instabilitatea politică în Franța

de Redacția Jurnalul    |    08 Sep 2025   •   12:00
Sursa foto: Hepta

Premierul francez, François Bayrou, aflat în funcție de mai puțin de nouă luni, se confruntă luni cu un vot de încredere în Adunarea Națională, care este considerat pierdut, întrucât toate partidele de opoziție au anunțat că o vor susține, contribuind la instabilitatea politică a Franței.

Franța se pregătește să-și piardă al treilea premier în mai puțin de un an, după ce François Bayrou a cerut o moțiune de cenzură în Parlament pentru a obține sprijin pentru planurile sale de reducere a deficitului bugetar.

Măsurile propuse de guvern prevăd tăieri de 44 de miliarde de euro până în 2026.

Adunarea Națională a fost convocată luni pentru o sesiune extraordinară. Din totalul celor 577 de mandate, partidele de opoziție dețin peste 320, în timp ce partidele guvernamentale au doar 210.

Dacă premierul va fi demis, președintele Macron va fi obligat să desemneze un nou prim-ministru. Franța se confruntă cu instabilitate politică, ce a dus și la demiterea guvernului conduse de Gabriel Attal și Michel Barnier, potrivit AP News.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: franta motiune cenzura francois bayrou
