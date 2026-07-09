NATO 3.0.Tehnologiile dezvoltate pe front schimbă viitorul Alianței

În același timp, statele europene și Canada își asumă o responsabilitate mai mare în sprijinirea Kievului și în consolidarea capacităților militare ale Alianței, potrivit concluziilor adoptate la summitul NATO de la Ankara.

Noua declarație a Alianței prevede alocarea a 70 de miliarde de euro pentru echipamente militare, instruire și asistență destinată Ucrainei în 2026, cu angajamentul de a menține cel puțin același nivel de sprijin și în 2027. Documentul subliniază că aliații europeni și Canada asigură în prezent cea mai mare parte a ajutorului militar oferit Kievului.

Potrivit analistului Matthew Day, specializat în Europa Centrală și de Est, această schimbare reflectă o nouă etapă în evoluția NATO, în care statele europene sunt chemate să contribuie mai mult la securitatea continentului, în timp ce Statele Unite își păstrează rolul-cheie în descurajarea nucleară, informații și capabilități militare avansate, scrie TVPWorld.

Inovațiile dezvoltate pe front devin un model pentru Alianță

Experiența acumulată de Ucraina în timpul războiului a transformat țara într-un laborator de dezvoltare pentru tehnologii militare moderne. Dronele, rachetele și alte sisteme de luptă sunt proiectate, testate în condiții reale și îmbunătățite într-un ritm mult mai rapid decât în programele tradiționale de achiziții militare din statele occidentale.

Matthew Day susține că acest model oferă lecții valoroase pentru armatele NATO, întrucât reduce semnificativ timpul dintre dezvoltarea unui echipament și utilizarea sa efectivă pe câmpul de luptă.

Analistul afirmă că Ucraina este în prezent unul dintre liderii mondiali în domeniul tehnologiei dronelor și al sistemelor de rachete, iar experiența dobândită este integrată în proiecte comune desfășurate împreună cu Alianța Nord-Atlantică.

Cooperarea se extinde chiar și fără aderarea oficială

Deși aderarea Ucrainei la NATO rămâne un obiectiv dificil de realizat din punct de vedere politic, cooperarea dintre Kiev și Alianță continuă să se aprofundeze.

Intrarea în NATO necesită acordul unanim al tuturor statelor membre, condiție care nu este îndeplinită în prezent. Cu toate acestea, parteneriatul dintre Ucraina și aliații occidentali se dezvoltă prin contracte de apărare, producție comună de echipamente și schimb de tehnologie.

Printre inițiativele care consolidează această colaborare se numără programul UNITE–Brave NATO și Centrul Comun NATO pentru Analiză, Instruire și Educație, proiecte menite să faciliteze integrarea experienței ucrainene în planificarea militară a Alianței.

Europa își consolidează rolul în arhitectura de securitate

Noua orientare strategică a NATO este considerată de unii oficiali drept începutul unei etape denumite neoficial „NATO 3.0”. Conceptul presupune o implicare mai mare a statelor europene și a Canadei în finanțarea și dezvoltarea capacităților convenționale de apărare, în timp ce Statele Unite rămân principalul garant al descurajării nucleare și al capabilităților strategice.

În acest context, experiența acumulată de Ucraina pe front devine un element important în adaptarea NATO la noile tipuri de conflicte.

Dezvoltarea accelerată a tehnologiilor militare și integrarea lor în proiecte comune cu aliații occidentali ar putea transforma Ucraina într-un partener strategic esențial pentru securitatea europeană, chiar înainte de o eventuală aderare oficială la Alianță.

(sursa: Mediafax)