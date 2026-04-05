NATO ia lecții de la ucraineni. Soldații occidentali se ghidează după metode depășite

Aceștia se tem că alianța se adaptează prea lent la amenințările actuale.

„Majoritatea lucrurilor pe care le-am învățat acolo nu sunt aplicabile realităților noastre”, a declarat pentru EFE Mikita, veteran al armatei ucrainene care a beneficiat de instruire militară de bază într-o țară NATO, scrie EFE.

Deși are doar cuvinte de apreciere pentru profesionalismul și dedicarea instructorilor, acesta consideră că metodele folosite de unii aliați „sunt depășite” și „se bazează încă pe experiența de luptă din Afganistan și Irak”.

Mikita a dat ca exemplu faptul că soldații ucraineni erau instruiți ca și cum ar putea folosi aviația fără restricții.

Veteranul a mai spus că trupele NATO privesc utilizarea dronelor „cu scepticism” și presupun adesea că militarii ucraineni se pot deplasa „în siguranță” pe front, în ciuda dominanței vehiculelor aeriene fără pilot.

„Sunt deconectați de realitățile noastre de luptă modernă”, a afirmat și Evghen Mezhevikin, adjunct responsabil cu instruirea în cadrul Forțelor Armate ale Ucraina, în timpul unei informări.

Kirilo, sergent major al unei unități din regiunea estică Donețk, a adăugat că programul de instruire al Ucrainei este actualizat constant pentru a reflecta schimbările de pe câmpul de luptă.

Acesta consideră că antrenamentele din străinătate sunt utile pentru începători și oferă siguranță, departe de atacurile rusești, însă toți recruții au nevoie ulterior de pregătire suplimentară în Ucraina pentru a fi pregătiți pentru lupta reală.

Ucraina și partenerii săi optimizează pregătirea, deși aceasta se desfășoară tot mai mult pe teritoriul ucrainean, a precizat Dmitro Lihovi, purtător de cuvânt al armatei ucrainene.

„Aici putem să ne antrenăm cu utilizarea intensă a dronelor, echipamentelor de război electronic și trageri pe timp de noapte”, a subliniat acesta.

Diferența dintre abordările NATO și experiența ucraineană s-a văzut și în exercițiile comune.

Specialiști ucraineni în drone au neutralizat două batalioane NATO în timpul unui exercițiu din 2025, potrivit unor relatări din presa americană, confirmate ulterior de unitățile participante.

„Echipa ucraineană a învins adversarul, care nu era pregătit pentru utilizarea masivă a dronelor”, a declarat un soldat cunoscut sub pseudonimul Nick, într-un comunicat al unității Nemesis.

Militarii ucraineni au subliniat că forțele NATO au avansat în formațiuni mari, fără acoperire adecvată și fără verificarea terenului pentru mine.

Într-un exercițiu naval, trupele ucrainene au reușit, de asemenea, să învingă forțele NATO.

Dmitro Pletenciuk, purtător de cuvânt al marinei ucrainene, a precizat că partenerii străini au fost „impresionați” de sistemul Delta de conștientizare a situației (platformă digitală care permite schimbul de informații în timp real), folosit de Ucraina.

„Participarea unităților noastre le-a arătat aliaților cele mai recente metode de război: în scenariile de antrenament, echipele ucrainene au demonstrat un avantaj important”, a declarat generalul Pavlo Palisa, adjunct al șefului administrației prezidențiale a lui Volodîmîr Zelenski, cu experiență de luptă.

În timpul unei vizite recente la Kiev a comandantului suprem aliat pentru transformare din cadrul NATO, amiralul Pierre Vandier, s-a discutat despre o implicare mai mare a Ucrainei în viitoarele exerciții ale Alianței.

„Având în vedere viteza schimbărilor de pe câmpul de luptă, nu trebuie doar să pregătim soldații să execute sarcini, ci și să-i învățăm să se adapteze”, a recunoscut Vandier.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat în martie că Alianța „învață lecții din experiența de război a Ucrainei” prin intermediul Centrului Comun de Analiză, Instruire și Educație, înființat în februarie 2025 în Polonia.

Cu toate acestea, experții ucraineni consideră că aliații se mișcă prea încet.

Armatele NATO „nu sunt pregătite pentru un război cu Rusia și nici măcar nu înțeleg la ce să se aștepte”, a declarat pentru EFE Oleksandr Kovalenko, analist militar al Grupului de Rezistență Informativă, avertizând că acest lucru ar putea încuraja Moscova să testeze zone „vulnerabile” ale flancului estic al Alianței chiar din 2026.

(sursa: Mediafax)