Negocieri cruciale la Geneva: SUA, Ucraina și liderii europeni discută planul american de încetare a războiului din Ucraina

Delegațiile americane și europene sosesc la Geneva pentru discuții decisive

Înalți oficiali din Statele Unite, Ucraina și reprezentanți ai principalelor puteri europene se reunesc duminică la Geneva pentru a discuta propunerea Washingtonului privind oprirea războiului din Ucraina, aflat deja în al patrulea an. Potrivit Reuters, planul american conține 28 de puncte și presupune concesii semnificative din partea Kievului.

La Geneva au sosit trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și secretarul de stat Marco Rubio, pentru a participa la negocierile ce vizează încheierea invaziei ruse. Vineri, președintele american Donald Trump a anunțat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski are termen până joi să accepte proiectul de acord, care prevede ca Ucraina „să cedeze teritoriu, să accepte limitări ale armatei sale și să renunțe la ambițiile de a adera la NATO”.

Presiune asupra Kievului: termen-limită până joi pentru aprobarea planului

Un oficial american a declarat că „Sperăm să punem la punct ultimele detalii... pentru a redacta un acord avantajos pentru ei (Ucraina)”, subliniind însă că „Nu se va conveni nimic până când cei doi președinți nu se vor întâlni”, referindu-se la Donald Trump și Volodimir Zelenski.

Secretarul Armatei SUA, Daniel Driscoll, a ajuns deja la Geneva, iar delegația ucraineană era așteptată sâmbătă seara. Kievul și-a confirmat oficial prezența la discuții.

E3 și UE, parte a negocierilor: Europa încearcă să îmbunătățească termenii acordului

La masa negocierilor se vor alătura și consilierii de securitate națională din țările E3 – Franța, Marea Britanie și Germania –, alături de reprezentanți ai Uniunii Europene. Italia va trimite, de asemenea, un oficial, susțin surse diplomatice.

Liderii europeni au afirmat că planul american, care include unele dintre cererile cheie ale Rusiei, poate reprezenta o bază pentru încheierea conflictului, dar necesită „muncă suplimentară” pentru a asigura un acord mai avantajos pentru Ucraina înainte de termenul-limită impus.

O sursă guvernamentală germană a confirmat că un proiect european de plan de pace, construit pe fundația propunerii SUA, a fost trimis atât Kievului, cât și administrației americane.

Avertismentul lui Zelenski și reacția lui Putin

Înaintea întâlnirii, președintele Volodimir Zelenski a avertizat că Ucraina riscă să își piardă atât „demnitatea și libertatea”, cât și sprijinul Washingtonului, în contextul presiunilor legate de acest plan.

La rândul său, președintele rus Vladimir Putin a apreciat că propunerea poate constitui baza unei rezolvări a conflictului, însă Kremlinul ar putea respinge unele prevederi care solicită retragerea forțelor ruse din zone capturate în timpul invaziei.

Mediafax