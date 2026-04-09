de Redacția Jurnalul    |    09 Apr 2026   •   22:00
Israelul începe negocierile de pace cu Libanul
Sursa foto: Hepta/Răspunsul lui Netanyahu la apelurile Beirutului

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că a dat instrucțiuni ca Israelul să înceapă negocierile de pace cu Libanul, care să includă și dezarmarea Hezbollahului.

„Având în vedere solicitările repetate ale Libanului de a deschide negocieri directe cu Israelul, am dat ieri instrucțiuni cabinetului să înceapă negocieri directe cu Libanul cât mai curând posibil”, a declarat Netanyahu, potrivit Reuters.

„Negocierile se vor concentra pe dezarmarea Hezbollahului și stabilirea unor relații pașnice între Israel și Liban”.

Nu a existat o reacție imediată din partea guvernului libanez la declarațiile lui Netanyahu.

Cu o oră înainte de declarația lui Netanyahu, președintele libanez Joseph Aoun a afirmat că „singura soluție la situația din Liban este realizarea unui armistițiu între Israel și Liban, urmat de negocieri directe între cele două părți”.

El a spus că lucrează la o cale diplomatică în această privință, care începe să fie privită „pozitiv” de actorii internaționali.

Israelul a lansat o nouă ofensivă împotriva Hezbollahului după ce miliția susținută de Iran a început să tragă asupra Israelului pe 2 martie.

Atacurile israeliene au ucis aproximativ 1.700 de persoane și au dezrădăcinat peste un milion de oameni, potrivit autorităților libaneze.

Cel puțin 400 de luptători ai Hezbollah au fost uciși, potrivit unor surse familiarizate cu gruparea, care a lansat sute de rachete și drone asupra Israelului.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
