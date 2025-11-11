Netflix deschide primele sale parcuri tematice în Statele Unite

Pentru „Netflix House”, care se deschide miercuri, gigantul american de streaming a ales unul dintre cele mai mari centre comerciale din țară, în King of Prussia, o suburbie a orașului Philadelphia (est), înainte de a se deschide în Dallas, Texas, pe 11 decembrie și în Las Vegas, Nevada, în 2027, potrivit Le Figaro.

Intrarea în spațiul de aproape 10.000 m², decorat cu teme inspirate din cele mai faimoase producții ale platformei ( Bridgerton, Stranger Things, Squid Game, K-Pop Demon Hunters etc.), este gratuită. Activitățile, care includ și minigolf, un cinematograf, un restaurant și un magazin de suveniruri, sunt contra cost.

În ultimii ani, Netflix oferă acest tip de experiență pentru o perioadă limitată (până în prezent, aproximativ patruzeci de activități în aproximativ 350 de orașe). Însă, confruntați cu dificultatea de a găsi spații suficient de mari pentru a le găzdui, „a devenit clar că am avea mai multă flexibilitate dacă am avea o locație permanentă”, a explicat directoarea de marketing a companiei, Marian Lee, în timpul unei discuții la masă rotundă cu presa, luni.

Gigantul streamingului a optat pentru centrele comerciale din suburbiile Philadelphiei și Dallasului, unde activitățile oferite se vor schimba periodic, pentru a le transforma în „o destinație cotidiană” pentru populația locală. Se așteaptă ca turiștii să se adune pe principala arteră a orașului Las Vegas, Strip, în termen de doi ani, cu un „program ușor diferit ”, axat pe experiențe excepționale.

