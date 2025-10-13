Nicolas Sarkozy va fi încarcerat pe 21 octombrie, pentru a-şi ispăşi pedeapsa de 5 ani de închisoare

Sarkozy a fost condamnat pentru implicare într-o conspiraţie infracţională şi va deveni primul fost şef de stat al unei ţări din Uniunea Europeană (UE) care ajunge după gratii.



În regiunea pariziană, doar două centre de arest preventiv aveau un "district" aşa-zis "vulnerabil", adică unul capabil să asigure siguranţa fostului preşedinte: La Santé din Paris şi Fleury-Merogis, la sud de capitală.



Contactaţi anterior de AFP, nici avocatul lui Sarkozy, Christophe Ingrain, nici PNF nu au comentat data şi locul încarcerării sale, o premieră în istoria Republicii Franceze.



La sfârşitul lui septembrie, pe lângă condamnarea la cinci ani de închisoare, din care unul cu suspendare, instanţa a decis - invocând gravitatea faptelor - şi că aplicarea sentinţei trebuie să aibă loc imediat, chiar dacă Sarkozy a făcut apel şi a respins vehement toate acuzaţiile.



El va trebui deci să ajungă la închisoare, după ce a fost găsit vinovat de participarea la o organizaţie infracţională legată de presupusa finanţare a campaniei sale electorale din 2007 de către fostul dictator libian Muammar Gaddafi. Nu s-au găsit dovezi că plăţile respective au avut într-adevăr loc, dar instanţa a reţinut că Sarkozy şi apropiaţi ai săi au încercat activ să obţină sprijin financiar de la regimul Gaddafi.

