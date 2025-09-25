Nicolas Sarkozy, găsit vinovat de conspirație criminală în dosarul finanțării libiene

x close
de Redacția Jurnalul    |    25 Sep 2025   •   12:30
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost găsit vinovat de conspirație criminală într-un proces în care el și colaboratorii săi au fost acuzați că au încheiat un pact de corupție cu regimul dictatorului libian Muammar Gaddafi pentru finanțarea campaniei prezidențiale din 2007.

Sarkozy a fost însă achitat de alte trei acuzații majore: corupție pasivă, deturnarea de fonduri publice libiene și finanțarea ilegală a campaniei electorale, anunță The Guardian.

Fostul președinte francez va face imediat apel împotriva verdictului, iar sentința nu a fost încă anunțată.

Procurorii au susținut că Sarkozy și anturajul său au încheiat un „pact de corupție” cu Gaddafi în 2005. În schimbul banilor, regimul libian a cerut favoruri diplomatice și reabilitarea imaginii internaționale a dictatorului.

După ce a devenit președinte în 2007, Sarkozy l-a invitat pe Gaddafi într-o vizită de stat la Paris, fiind primul lider occidental care îi acorda acest statut după izolarea sa din anii 1980.

Ironic, în 2011 Sarkozy a condus atacurile aeriene NATO care au dus la căderea lui Gaddafi.

Colaboratorii lui Sarkozy au primit și ei condamnări: Claude Guéant pentru conspirație și corupție, Brice Hortefeux pentru conspirație, în timp ce Éric Woerth a fost achitat.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Nicolas Sarkozy conspiratie criminala
