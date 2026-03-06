Jurnalul.ro › Sport › Fotbal international › Cristiano Ronaldo se va recupera în Spania după accidentare Cristiano Ronaldo se va recupera în Spania după accidentare

Sursa foto: el nu poate participa la meciul de mâine sau la cel următor

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo va călători în Spania pentru recuperare după ce s-a accidentat la ischiogambieri, a anunţat vineri Jorge Jesus, antrenorul liderului campionatului Arabiei Saudite, Al-Nassr, informează Reuters.