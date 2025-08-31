Nicușor Dan, la Chișinău de Ziua Limbii Române: "Cele două țări au nevoie una de cealaltă"

Acesta a transmis un mesaj de unitate și solidaritate între România și Republica Moldova, în cadrul evenimentului „Marea Dictare Națională”, desfășurat în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău.

„Limba română este, dincolo de a fi o identitate, o responsabilitate pentru fiecare dintre noi. România și Republica Moldova sunt țări care au valori comune, care au nevoie una de cealaltă. Și este responsabilitatea noastră să ne ajutăm unii pe ceilalți astfel încât aceste două țări să aibă un viitor luminos în lumea pe care o construim noi toți,” a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a subliniat deschiderea României pentru consolidarea legăturilor bilaterale și a transmis un mesaj de prietenie către cetățenii Republicii Moldova.

„Din partea României, din partea mea personală, toată prietenia și toată deschiderea pentru a construi aceste legături. Mult succes participanților!”, a adăugat președintele.

Maia Sandu: "Limba română are puterea de a ne uni"

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la evenimentul „Marea Dictare Națională” din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, unde a subliniat rolul limbii române în consolidarea unității și solidarității.

„Limba română ne poate apropia unii de alții, indiferent de comunitatea din care provenim. Ea are puterea de a ne uni și de a ne ajuta să construim împreună o societate mai solidară și mai puternică”, a declarat șefa statului.

Maia Sandu le-a mulțumit participanților pentru grija și dragostea față de limba română, subliniind că toți cei care au ales să ia parte la dictare sunt câștigători.

„Indiferent de rezultatele pe care le veți obține, sunteți cu toții câștigători pentru că vă pasă de felul în care scrieți și pentru că ați ales să luați parte la această sărbătoare”, a spus ea.

În încheiere, președinta a adresat un mesaj festiv: „Să urăm cu toții limbii române un călduros la mulți ani!”.