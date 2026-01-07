Ninsoarea abundentă din Franța perturbă și zborurile din România: decolări anulate sau întârziate

Zăpada perturbă traficul aerian pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”. O cursă Wizz Air pe ruta București-Paris, care trebuia să decoleze în această dimineață la 6:55, a fost anulată. Alte două zboruri au avut întârzieri: o cursă Air France pe ruta București-Paris trebuia să decoleze la 6:05 și a avut 53 de minute întârziere; cursa Wizz Air București – Bordeaux trebuia să decoleze la 8:25.

Un alt zbor, operat de Tarom din București spre Paris, era programat la 08:40. Aeronava a decolat după mai bine de o oră și 20 de minute, la 10:04.

Alte două curse spre Paris, operate de HiSky și Animawings, programate la 10:20 și, respectiv, 10:55, nu au decolat până la momentul redactării acestei știri.

În plus, ninsoarea din Franța a dat peste cap programul președintelui Nicușor Dan, care a rămas blocat în Paris, după ce pista aeroportului a fost închisă pentru curățare.

Traficul aerian suferă perturbări și mai grave pe continent. Aeroportul Amsterdam-Schiphol din Olanda, unul dintre cele mai mari din Europa, a anunțat că a fost nevoit să anuleze sute de zboruri miercuri din cauza zăpezii și a vântului, relatează France24.

Ninsorile mai abundente decât în mod obișnuit pentru această regiune au provocat haos în transporturi în această săptămână. Companiile aeriene au anulat 800 de zboruri programate pentru miercuri pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, a șasea zi consecutivă de perturbări la unul dintre cele mai aglomerate hub-uri din Europa.

KLM, o companie aeriană din Olanda, a avertizat că rămâne fără lichid de degivrare pentru avioanele sale și că aprovizionarea se află „sub presiune”.

„Din cauza unei combinații de condiții meteorologice extreme și întârzieri în aprovizionare din partea furnizorului, stocurile sunt pe terminate”, a declarat compania aeriană, potrivit The Independent.

Totodată, și traficul feroviar este perturbat în Olanda. Compania feroviară NS recomandă călătorilor pentru care deplasarea nu este absolut necesară să și-o amâne.

În Germania, temperaturile au scăzut cu mult sub minus 10 grade Celsius în sud și est. O mare parte a țării era acoperită de zăpadă.

În Marea Britanie, fenomenele specifice iernii ar putea continua pe tot parcursul săptămânii în cea mai mare parte a țării. De exemplu, temperaturile din noaptea de luni spre marți au scăzut până la -12,5 grade Celsius în Marham, Norfolk, în estul țării, marcând cea mai rece noapte a iernii de până acum.

Ninsorile abundente și ploile au provocat haos și în Balcanii de Vest, închizând drumuri, întrerupând alimentarea cu energie electrică și provocând inundații ale râurilor.

Pe de altă parte, autoritatea aviatică civilă franceză a solicitat companiilor aeriene să reducă cu 40% numărul zborurilor pe principalul aeroport internațional din Paris, Roissy-Charles de Gaulle, și cu 25% numărul zborurilor de pe aeroportul Orly.

La Bruxelles, unele zboruri au fost anulate, iar dezghețarea pistelor și a aripilor avioanelor a provocat întârzieri.

(sursa: Mediafax)