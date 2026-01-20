O noapte furtunoasă pentru Trump: Insulte, ironii și mesaje private, publicate pe rețelele sociale

În câteva ore, președintele american a anunțat că a vorbit la telefon cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și că a convenit o întâlnire la Davos cu „diverse părți” pe tema Groenlandei; apoi a publicat o captură cu un mesaj privat atribuit președintelui Franței, Emmanuel Macron; a distribuit o hartă care sugerează o Americă extinsă peste Canada (și nu doar); iar la final a atacat dur Marea Britanie pentru acordul privind Insulele Chagos și baza Diego Garcia.

În centrul nopții sale agitate a fost din nou Groenlanda — teritoriu autonom al Danemarcei și, implicit, sub umbrela unui aliat NATO. Trump a scris că a avut „un apel foarte bun” cu Mark Rutte și că s-a ajuns la ideea unei întâlniri la Forumul Economic Mondial de la Davos, fără a preciza exact cine sunt „părțile” invitate la masă.

Mesajul a venit pe fondul intensificării retoricii sale despre necesitatea strategică a Groenlandei. În postările sale, Trump a insistat că insula este „imperativă” pentru securitatea SUA și a lumii și a sugerat că „nu poate exista cale de întoarcere” în această discuție.

Piesa care a aprins imediat discuțiile diplomatice a fost captura de ecran publicată de Trump cu un mesaj prezentat drept trimis de Emmanuel Macron. În acel schimb, Macron încearcă să-l abordeze cordial — „My friend” — și îi propune inclusiv o întâlnire G7 la Paris „după Davos”, plus o cină împreună, încercând să-l „tragă” pe Trump spre o agendă comună: Siria, Iran, Ucraina și, implicit, reducerea tensiunilor. Dar introduce și o frază tăioasă, de nedumerire: nu înțelege „ce faci cu Groenlanda”.

O sursă apropiată de Macron a confirmat pentru Reuters că mesajul publicat de Trump este autentic.

Iar momentul nu e întâmplător: liderii UE pregătesc reuniuni de urgență pentru a răspunde amenințărilor tarifare și presiunii politice legate de Groenlanda.

Ca și cum nu ar fi fost suficient, Trump a alimentat și discursul expansionist care circulă tot mai des în cercurile MAGA: ideea unei „sfere naturale” de influență a SUA asupra întregii emisfere vestice. În aceeași logică, au circulat în ultimele săptămâni reprezentări și „hărți” care redesenează simbolic regiunea, Canada apare tratată ca un apendice american, iar retorica despre dominația SUA în „OUR emisphere” (emisfera noastră) a devenit o etichetă politică.

În noaptea de care vorbim, Trump a împins mesajul mai departe prin distribuirea unei hărți care sugerează, direct sau insinuat, o Americă supradimensionată.

Ultima țintă a nopții: Marea Britanie. Trump a lovit în plin acordul prin care Londra a acceptat să transfere suveranitatea asupra Insulelor Chagos către Mauritius, în condițiile în care Diego Garcia găzduiește o bază militară crucială pentru SUA și UK. Trump a acuzat Marea Britanie că „plănuiește să dea” insula „fără niciun motiv”, sugerând că e o decizie de neînțeles strategic.

Trump a criticat acum această decizie, care cedează controlul asupra teritoriului din jurul unei locații militare cheie a SUA unui partener comercial apropiat al Chinei.

„Nu există nicio îndoială că China și Rusia au remarcat acest act de slăbiciune totală”, a scris Trump pe Truth Social, adăugând că Marea Britanie „ceda” insula „FĂRĂ NICIUN MOTIV”.

El a adăugat că decizia Regatului Unit a fost „un act de MARE STUPIDITATE și este încă un motiv din lunga listă de motive de securitate națională pentru care Groenlanda trebuie achiziționată. Danemarca și aliații săi europeni trebuie să FACĂ CEEA CE TREBUIE”.

Marea Britanie controlează regiunea din 1814, iar în 1965 a separat Insulele Chagos de Mauritius înainte ca fosta colonie să devină independentă. Londra a păstrat controlul asupra arhipelagului și l-a redenumit Teritoriul Britanic din Oceanul Indian.

Apoi a evacuat aproape 2.000 de locuitori în Mauritius și Seychelles pentru a crea spațiu pentru baza aeriană Diego Garcia. Baza este importantă și pentru interesele Washingtonului, oferindu-i o prezență militară semnificativă în Oceanul Indian.

(sursa: Mediafax)