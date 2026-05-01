Noi amenințări marca Trump: După Germania, șeful Casei Albe spune că ar putea retrage trupe din Italia și Spania

Anunțul lui Trump intervine într-un moment de tensiuni între Washington și mai mulți aliați europeni, legate de războiul din Iran, relatează Le Figaro. „O decizie va fi luată foarte curând”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social, fără să ofere detalii despre amploarea sau calendarul unei eventuale retrageri.

Declarațiile liderului de la Casa Albă sugerează o posibilă recalibrare a prezenței militare americane în Europa, în contextul în care Washingtonul acuză lipsa de implicare a unor aliați în conflictul cu Iranul.

Miercuri, Trump a spus că analizează și reducerea trupelor americane din Germania, după un schimb dur de replici cu cancelarul german Friedrich Merz. Acesta afirmase că „americanii nu au, în mod evident, nicio strategie” în Iran și că Teheranul „umilește” prima putere mondială - declarații care au provocat reacția dură a liderului american.

Merz nu a răspuns direct amenințărilor liderului american privind retragerea militară, dar a pledat pentru menținerea unui „parteneriat transatlantic de încredere” în cadrul NATO.

Italia, Spania și Germania găzduiesc baze importante ale armatei americane, folosite pentru operațiuni aeriene, navale și logistice, dar și ca puncte-cheie pentru desfășurări militare în alte regiuni. O eventuală reducere a acestor efective ar marca o schimbare semnificativă în postura militară a Statelor Unite în Europa și ar putea afecta capacitatea de reacție rapidă a alianței NATO.

Potrivit unor informații anterioare, Washingtonul analizează și alte măsuri de presiune asupra aliaților occidentali. Printre acestea s-ar număra inclusiv suspendarea Spaniei din NATO și reconsiderarea poziției SUA privind Insulele Falkland, ca reacție la lipsa de sprijin a unor parteneri în conflictul cu Iranul.

Teritoriul britanic de peste mări, situat în Atlanticul de Sud, este revendicat de Argentina, dispută care a dus la un conflict militar în 1982. Statele Unite au susținut în mod tradițional poziția Regatului Unit, iar o eventuală schimbare de atitudine ar avea implicații diplomatice sensibile în relația cu Londra.

(sursa: Mediafax)