Noi violențe în Serbia. Protestatarii au vandalizat sediul partidului aflat la guvernare

de Redacția Jurnalul    |    19 Aug 2025   •   11:45
Sursa foto: Hepta

Protestatarii au vandalizat sediul partidului aflat la guvernare în Serbia. Incidentul a avut loc în noaptea de luni spre marți. Protestele care au izbucnit în noiembrie 2024 au devenit violente în ultimele zile. Protestatarii cer organizarea de alegeri anticipate.

Protestatarii care cer alegeri anticipate în Serbia au vandalizat luni seară birourile din Belgrad ale Partidului Progresist Sârb (SNS) al președintelui Aleksandar Vucic, potrivit Le Figaro. Ei au aruncat cu pietre în clădire, iar polițiștii au reacționat folosind echipamentele din dotare.

Protestele naționale au început anul trecut după prăbușirea unei copertine de beton la gara Novi Sad. 16 oameni au murit atunci și numeroși sârbi au pus tragedia pe seama corupției generalizate.

Protestele, în general pașnice, au fost marcate de violență în ultimele zile. Unii protestatari cu cagule au atacat sediile Partidului Progresist Sârb din Belgrad, Novi Sad și Valjevo. Aleksandar Vucic, care conduce Serbia din 2014, mai întâi ca prim-ministru și apoi ca președinte, respinge solicitările privind alegerile anticipate și susține că protestele fac parte dintr-un complot străin de a-l îndepărta de la putere.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: proteste serbia vandalizare
