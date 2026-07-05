După redeschiderea oficială, Notre-Dame intră într-o nouă etapă de conservare de 150 de milioane de euro

Catedrala Notre-Dame din Paris intră într-o nouă perioadă de restaurări, potrivit AFP.

Lucrările vor începe cu restaurarea marii rozete și a fațadei nordice a catedralei, a anunțat vineri instituția publică din Paris.

„Scopul nostru acum este să finalizăm restaurarea catedralei ”, a explicat Philippe Jost, președintele instituției publice Reconstrucția Catedralei Notre-Dame din Paris.

Catedrala îl va primi pe Papa Leon al XIV-lea în timpul vizitei sale în Franța, între 25 și 28 septembrie, mai arată sursa citată.

„Având în vedere starea de degradare în care se afla înainte de incendiu, aceasta necesită o serie de lucrări suplimentare. Acestea îi vor da o strălucire pe măsura renumelui său mondial și îi vor asigura longevitatea”, a adăugat Jost.

Astfel, o duzină de operațiuni au fost programate până în 2033, pentru a finaliza vastele lucrări care au permis redeschiderea catedralei în 2024. Lucrările sunt finanțate din cele 845 de milioane de euro strânse prin subscripția națională.

Programat între 2027 și 2029, primul dintre aceste proiecte își propune restaurarea rozetei, în mare parte medievale. Ea este situată în centrul fațadei cu vedere la curtea bisericii, care nu a mai fost restaurată din secolul al XIX-lea.

„Restaurarea acesteia ne va permite să abordăm problemele de lungă durată și să reparăm daunele cauzate de o grindină din mai 2025”, a declarat instituția publică.

Celălalt proiect are ca scop restaurarea luciului fațadei nordice a transeptului și a statuilor sale medievale, care „sunt foarte murdare”, potrivit sursei citate.

Costul viitoarelor lucrări este estimat la 150 de milioane de euro. Din această sumă, 130 de milioane „mai trebuie strânse”, conform comunicatului de presă.

„Avem nevoie în continuare de generozitatea patronilor și donatorilor”, a declarat Philippe Jost.

Finanțat de stat, este în desfășurare un alt proiect care prevede înlocuirea a șase vitralii din culoarul sudic al navei cu vitralii contemporane. În luna mai, instanțele au respins o cerere din partea a două asociații de conservare a patrimoniului de a suspenda această instalație, mai arată sursa citată.

Catedrala Notre-Dame din Paris a ars în luna aprilie 2019. Incendiul a afectat acoperişul şi alte părţi arhitecturale importante. Din fericire, structura clădirii nu a fost afectată.

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat la momentul respectiv că edificiul religios va fi reconstruit în cinci ani de zile.

Catedrala romano-catolică Notre-Dame din Paris, situată în Arondismentul 4 al capitalei Franţei, este unul dintre monumentele emblematice ale Parisului.

Catedrala, care datează din secolul XII, este vizitată anual de circa 13 milioane de turişti.

(sursa: Mediafax)