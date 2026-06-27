Bilanț înfiorător: peste 900 de morți și 50.000 de dispăruți după cutremurele din Venezuela

Două cutremure cu magnitudinile de 7,2 și 7,5 s-au produs miercuri seară, la mai puțin de un minut distanță unul de celălalt, în apropierea coastei venezuelene. Seismul de 7,5 este considerat cel mai puternic produs în Venezuela în mai bine de un secol.

Jorge Rodríguez, președintele Adunării Naționale, a anunțat că 172 de persoane sunt în continuare blocate sub dărâmături. Bilanțul ar putea crește semnificativ în următoarele zile, pe măsură ce salvatorii ajung în zonele cele mai afectate.

Cea mai gravă situație este în statul La Guaira, aflat lângă Caracas și care găzduiește principalul aeroport al capitalei. Acolo, mai multe clădiri de locuințe s-au prăbușit, iar localnicii au început căutările înainte ca echipele oficiale să ajungă în număr suficient. În unele zone, oamenii sapă cu mâinile goale sau folosesc unelte improvizate pentru a încerca să ajungă la rudele prinse sub mormanele de beton.

Autoritățile au avertizat populația să nu mai intre în zonele grav afectate, după ce drumurile s-au blocat din cauza voluntarilor, rudelor victimelor și convoaielor de ajutoare. Accesul în unele sectoare a fost restricționat pentru echipele oficiale de intervenție.

Un site creat pentru centralizarea persoanelor dispărute a ajuns să includă peste 50.000 de nume. Este vorba despre persoane pe care rudele și prietenii nu au reușit să le contacteze după cutremure, nu neapărat despre victime confirmate.

Familiile publică fotografii, nume și ultimele informații cunoscute despre cei dispăruți, în speranța că vor primi vești de la spitale, adăposturi sau echipele de salvare. În multe localități, comunicațiile au fost afectate, ceea ce face dificilă stabilirea unui bilanț real.

Principalul aeroport care deservește Caracasul a fost avariat și închis temporar, după ce bucăți din tavan s-au prăbușit în timpul seismelor. Imagini publicate online au arătat pasageri fugind panicați din terminal.

Cutremurele au fost resimțite în mai multe state din nordul Venezuelei, dar și în zone îndepărtate din regiune. Autoritățile și organismele internaționale au raportat sute de replici, inclusiv un seism de 4,9 resimțit vineri în Caracas și în orașe apropiate.

Specialiștii avertizează că replicile pot produce noi prăbușiri ale clădirilor deja afectate, ceea ce îngreunează misiunile de salvare.

Mai multe țări au trimis sau au promis echipe de căutare și salvare, câini special antrenați, echipamente medicale, corturi, generatoare și alimente. Statele Unite au anunțat un pachet de ajutor de 150 de milioane de dolari și au trimis echipe specializate, inclusiv pompieri, medici, ingineri și câini de căutare.

Echipe din El Salvador, Mexic, Spania, Germania, Franța, Italia, India și alte state sunt implicate sau urmează să ajungă în Venezuela. ONU coordonează o parte a răspunsului umanitar, într-o țară deja afectată de ani de criză economică și infrastructură fragilă.

Mărturiile supraviețuitorilor descriu scene de haos și disperare. Oamenii spun că au dormit pe străzi, în parcuri sau lângă ruine, de teamă să nu intre în clădirile avariate. Mulți încearcă să își găsească rudele, în timp ce alții caută apă, medicamente și hrană.

Reuters a relatat și episoade de jafuri în unele zone afectate, pe fondul lipsei de ordine și al întârzierii ajutoarelor. Autoritățile susțin că au mobilizat forțe de securitate și echipe suplimentare, dar localnicii din zonele cele mai lovite spun că intervenția este încă insuficientă.

Cutremurele din Venezuela riscă să devină una dintre cele mai grave catastrofe naturale produse în America Latină în ultimii ani, iar autoritățile avertizează că bilanțul final ar putea fi mult mai mare.

(sursa: Mediafax)