Noul lider suprem al Iranului, „la fel de complice la crime ca și tatăl său”

Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, fiul fostului lider suprem al Iranului, a fost numit succesorul său, a anunțat televiziunea de stat iraniană.

Comentând această decizie, Gobadi a declarat la Sky News: „În primul rând, instalarea lui Mojtaba Khamenei demonstrează că regimul a ajuns într-un impas. Acesta nu s-a putut menține decât prin păstrarea numelui „Khamenei” ca simbol al continuității. În al doilea rând, Mojtaba este la fel de complice la crime ca și tatăl său, dar nu are autoritatea și capacitatea tatălui său de a gestiona rivalitățile interne. Conducerea sa va dezvălui inevitabil conflictele interne suprimate ale regimului. În al treilea rând, poporul iranian nu îl va accepta niciodată. Sloganul „Moarte lui Khamenei” va continua să fie un strigăt de luptă central al poporului iranian. În al patrulea rând, Mojtaba Khamenei a fost responsabil pentru multe dintre crimele regimului, în special în ultimele două decenii, jucând un rol cheie în dirijarea reprimării revoltelor majore, inclusiv cele din 2017, 2019, 2022 și revolta din 2025-2026. IRGC și principalele organe de securitate au funcționat efectiv sub supravegherea sa directă”.

Fondat la Teheran în 1981, NCRI are ca scop înființarea unei republici democratice seculare în Iran, bazată pe separarea religiei de stat.

Ayatollah Ali Khamenei a fost ucis în primele atacuri americane și israeliene asupra Iranului, în urmă cu puțin peste o săptămână.

(sursa: Mediafax)