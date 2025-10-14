Numerele private ale prim-ministrului Australiei și ale lui Donald Trump Jr., publicate pe internet

Ambele detalii de contact personale rămân publice pe site-ul web, pe care BBC a decis să nu îl numească.

Cazul a fost semnalat pentru prima dată de către Ette Media.

Biroul prim-ministrului Anthony Albanese este la curent cu situația, iar autoritățile locale investighează cazul.

Un purtător de cuvânt al liderului opoziției australiene, Sussan Ley, al cărui număr privat a fost, de asemenea, publicat, a declarat că problema este "evident îngrijorătoare" și că a solicitat eliminarea informațiilor.

Site-ul susține că are datele de contact a sute de milioane de profesioniști și este utilizat de recrutori și reprezentanți de vânzări.

BBC a verificat că site-ul include numărul de telefon privat actual al lui Albanese și un număr de contact personal al lui Donald Trump Jr, deși nu este clar dacă acesta din urmă îl mai folosește. De asemenea, nu este clar cum a obținut site-ul informațiile, dar Australia a suferit o serie de încălcări grave ale securității datelor în ultimii ani.

BBC a sunat și la numerele listate pentru foștii președinți americani Barack Obama – fără succes – și Bill Clinton – care a fost preluat de un bărbat vizibil confuz. Un număr de telefon fix din Londra, aparent al prim-ministrului britanic Keir Starmer, a sunat în gol.

Utilizatorii pot căuta gratuit în baza de date un număr limitat de contacte sau se pot înscrie la un serviciu cu plată.

Potrivit site-ului său web, platforma colectează informații publice – inclusiv, de exemplu, documente depuse la Comisia pentru valori mobiliare și burse din SUA – dar utilizează și inteligența artificială pentru a colecta date de pe rețelele de socializare, de pe alte site-uri web și de pe portaluri de locuri de muncă.

Site-ul are, de asemenea, un formular de renunțare prin care persoanele listate pot solicita eliminarea informațiilor lor personale din baza de date.

