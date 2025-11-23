O delegație Hamas se află în Cairo pentru a discuta încetarea focului în Gaza

x close
de Redacția Jurnalul    |    23 Noi 2025   •   16:00
O delegație Hamas se află duminică la Cairo pentru a se întâlni cu mediatorii războiului din Gaza, a declarat o sursă din serviciile de securitate egiptene și un oficial Hamas.

Israelul și gruparea militară palestiniană continuă să se acuze reciproc de încălcarea Acordului de încetare a focului.

Oficialul Hamas, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat că delegația va discuta despre „încălcarea continuă a acordului de încetare a focului” de către forțele israeliene.

Egiptul, Qatarul și Statele Unite au mediat între Hamas și Israel, asigurând încetarea focului care a intrat în vigoare luna trecută, relatează Reuters.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că armata țării a ucis, sâmbătă, cinci membri de rang înalt ai Hamas, după ce un luptător a fost trimis în teritoriul Gaza controlat de Israel pentru a ataca soldații israelieni aflați acolo.

Oficialii din domeniul sănătății din Gaza au declarat că atacurile aeriene israeliene au ucis cel puțin 20 de persoane sâmbătă.

Armata israeliană a declarat, duminică, că un comandant local al Hamas se află printre cei uciși în atacurile de sâmbătă.

