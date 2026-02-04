Omenirea se pregătește pentru bebeluși născuți în spațiu

Radiațiile spațiale ar putea provoca anomalii grave, iar corpurile copiilor ar fi incapabile să se adapteze la gravitația Pământului, scrie Daily Mail.

Pe măsură ce umanitatea se pregătește pentru misiuni de lungă durată către Marte și pentru baze permanente pe Lună, un grup de experți internaționali avertizează că trebuie să înțelegem mai întâi cum funcționează reproducerea în spațiu.

Într-un nou articol, cercetătorii susțin că „problema fertilității umane în spațiu nu mai este teoretică, ci urgentă și practică”. Urgența vine din faptul că misiunile spațiale devin din ce în ce mai lungi, trecând de la săptămâni la luni și ani.

Nu se cunosc suficiente informații despre fertilitatea masculină sau feminină în spațiu. Nici despre dezvoltarea embrionilor și apoi a copiilor în condiții de gravitație zero. Radiațiile spațiale ar putea provoca nou-născuților anomalii de dezvoltare atât de grave încât corpurile lor ar fi incapabile să se adapteze la gravitația Pământului.

„Pe măsură ce prezența umană în spațiu se extinde, sănătatea reproducerii nu mai poate rămâne un punct mort al politicii”, a declarat dr. Fathi Karouia, cercetător științific la NASA.

„În ciuda celor peste 65 de ani de activități spațiale umane, se știe foarte puțin despre impactul mediului spațial asupra sistemelor reproductive umane”, se arată în articolul publicat în revista Reproductive Biomedicine Online.

Timpul prelungit petrecut în spațiu prezintă pericole pentru funcția reproductivă. Acestea includ expunerea la radiații cosmice, gravitație modificată, stres psihologic și fizic și perturbarea ritmului circadian.

Dovezile actuale sugerează că misiunile de scurtă durată nu afectează fertilitatea masculină. Doi dintre astronauții Apollo au devenit tați după ce au fost în spațiu.

Dar o misiune pe Marte ar implica niveluri mult mai ridicate de expunere la radiații. Aceasta ar putea „compromite funcția testiculară, fertilitatea viitoare și sănătatea descendenților”.

Experții spun că explorarea spațială pe termen lung poate implica transportul de ovule, spermatozoizi sau embrioni de pe Pământ către alte lumi.

„Diverse aparate utilizate pe Stația Spațială Internațională sunt comparabile cu echipamentele din laboratoarele de fertilizare in vitro de pe Pământ”, au precizat cercetătorii.

Ei susțin că FIV „este pe cale să joace un rol esențial în viitorul explorării spațiale umane”.

Studii anterioare au descoperit că celulele stem de șoarece crioconservate pe Stația Spațială Internațională timp de șase luni au produs descendenți sănătoși.

Echipa a afirmat că Luna rămâne cel mai imediat și practic teren de testare pentru a înțelege cum funcționează viața în condiții de gravitație redusă.

„Ar putea acționa ca o trambulină naturală pentru studii de reproducere controlate, etice și atent concepute, care ar putea, într-o zi, să facă posibilă viața susținută pe Marte", au concluzionat cercetătorii.

(sursa: Mediafax)