„Operațiunea Pânza de Păianjen”: Cum a distrus Ucraina peste o treime din bombardierele rusești

Potrivit autorităților de la Kiev, peste 40 de avioane militare rusești au fost lovite, printre care avioane A-50, Tu-95 și Tu-22 M3. Pagubele totale se ridică la peste 6 miliarde de euro.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat operațiunea sub numele de cod „Pânza de Păianjen” și a subliniat că rezultatul a fost „absolut genial”, fiind realizat exclusiv de Ucraina. Într-o declarație publicată pe Telegram, liderul ucrainean a oferit detalii inedite despre atac:

Într-o lovitură directă la adresa serviciilor secrete ruse, președintele ucrainean a confirmat că toți cei implicați în desfășurarea atacului au fost evacuați în siguranță, după ce au operat în trei fusuri orare diferite din interiorul Rusiei.

Operațiunea, fără precedent prin amploare și complexitate, a fost pregătită timp de 1 an, 6 luni și 9 zile. Zelenski a mulțumit șefului SBU, generalul Vasyl Maliuk, și i-a cerut să prezinte public detaliile acestei acțiuni „care vor intra fără îndoială în cărțile de istorie”.

Șeful SBU, generalul Vasyl Malyuk, analizând fotografiile cu bombardierele rusești și aerodromurile. Serviciul de Securitate al Ucrainei

Surse din presa ucraineană, citând oficiali ai SBU, au dezvăluit cum a fost executată operațiunea. Dronele de tip FPV (first-person view), produse în Ucraina, au fost introduse clandestin în Rusia și ascunse în containere amplasate în camioane.

Acoperișurile acestor containere au fost deschise de la distanță, iar dronele au decolat pentru a lovi bombardierele rusești. Guvernatorul regiunii Irkutsk, Igor Kobzev, a confirmat pe Telegram că un atac asupra unei baze militare din Siberia a fost efectuat de drone lansate dintr-un camion.

Pe rețelele sociale au circulat imagini care arată drone ridicându-se din containere, cu panourile laterale abandonate pe drum. Într-un clip, câțiva bărbați încearcă să urce pe un camion pentru a intercepta dispozitivele.

