Salvamontiștii au găsit trei copii rătăciți în apropierea unei pârtii de schi

de Redacția Jurnalul    |    10 Ian 2026   •   18:37
Sursa foto: Salvamont a intervenit din nou cu succes

Autoritățile au venit cu o actualizare. Potrivit Dispeceratul Național Salvamont, trei copii au fost găsiți și predați părințiilor, în siguranță, în zona împădurită din dreapta pârtiei de schi Voineasa.

„Salvamontiștii au intervenit cu două snowmobile și pe schiuri de tură, încercând sa acopere cat mai repede o suprafață cat mai mare de teren”, se arăta în informarea publicată inițială, dată sâmbătă, de reprezentanții Dispeceratului Național Salvamont.

Intervenția a fost una contra-cronometru deoarece, potrivit salvamontiștilor, temperaturile sunt foarte scăzute iar copiii aveau doar îmbrăcămintea obișnuită pentru schi.

 

(sursa: Mediafax)

