Operațiunea salvează-l pe Orbán: Trump îl trimite pe vicepreședintele Vance în Ungaria pentru a-l ține la putere

Președintele SUA, Donald Trump, face o mutare disperată pentru a-și salva aliatul numărul unu din Europa. Vicepreședintele JD Vance aterizează marți la Budapesta într-o intervenție de ultim moment, menită să-l propulseze pe premierul ungar Viktor Orbán spre victorie în alegerile naționale din 12 aprilie.

Cu sondajele în scădere alarmantă pentru Fidesz, partidul de guvernare aflat la putere de 16 ani, Administrația Trump intervine direct în cursa electorală. Această vizită subliniază alianța strânsă dintre MAGA și naționaliștii europeni, într-un moment în care Orbán se confruntă cu un val de susținere pentru opozantul anti-corrupție Péter Magyar, potrivit unei analize Politico.

Vance, mesagerul Trump în lupta pentru supraviețuirea lui Orbán

Zoltán Kovács, purtătorul de cuvânt al guvernului ungar, a anunțat vineri pe platforma X vizita vicepreședintelui american, prezentând-o ca o celebrare a „legăturilor profunde și de durată dintre Ungaria și Statele Unite”. Programată pentru marți și miercuri, deplasarea lui Vance include întâlniri private cu Orbán și un discurs public, intrând direct în febra campaniei electorale.

Această strategie nu este una izolată. Anul trecut, oficiali americani de rang înalt, inclusiv secretarul Trezoreriei Scott Bessent, l-au sprijinit președintele argentinian Javier Milei înainte de midterm-uri, pentru a menține un aliat ideologic în America Latină. Acum, Trump repetă scenariul în Europa Centrală, unde Orbán este văzut ca un model de „democrație iliberală” – un concept care sfidează normele UE pe teme precum migrația, Rusia și drepturile minorităților.

De la revenirea lui Trump la Casa Albă, acum 15 luni, oficialii săi au criticat vehement traiectoria politică europeană. Vicepreședintele Vance însuși a ținut un discurs exploziv la Conferința de Securitate de la München, în februarie anul trecut, acuzând liderii europeni că ignoră voința poporului, răstoarnă alegeri, neglijează libertățile religioase și eșuează în a opri migrația ilegală. Aceste mesaje rezonează perfect cu retorica lui Orbán, care a transformat Ungaria într-un bastion anti-Bruxelles.

Alianța Trump-Orbán: O „eră de aur” în relații transatlantice

Relația dintre Trump și Orbán datează din primul mandat al președintelui american. Secretarul de Stat Marco Rubio a vizitat Budapesta în februarie, declarând o „eră de aur” în bilateral, pe fondul tensiunilor cu alte capitale europene. Pentru Washington, Ungaria devine un pivot strategic, mai ales că relațiile cu UE se deteriorează pe fondul sancțiunilor împotriva Rusiei și politicilor migratoare.

Top oficialii Fidesz sunt entuziasmați de vizita lui Vance, văzând-o ca pe un impuls moral și politic în ultimele zile de campanie. Orbán, supranumit „Trump-ul Europei”, se bazează pe această susținere pentru a contracara avansul lui Péter Magyar, fost aliat care a rupt rândurile și acum conduce sondajele cu promisiuni anti-corupție.

Controverse și acuzații: Prețul sprijinului american?

Nu toți sunt impresionați. Péter Magyar a avertizat că vizita lui Vance vine cu „șnururi atașate”, sugerând aranjamente militare secrete și concesii cerute de Washington. „Atât ajutorul din Est, cât și cel din Vest au un preț”, a declarat el, făcând aluzie la raportări recente despre contacte profunde ale oficialilor Orbán cu Moscova.

Campania electorală din Ungaria fierbe de controverse. Ministrul de Externe Péter Szijjártó a recunoscut săptămâna aceasta contacte cu oficiali ruși, chiar în timp ce miniștrii UE discutau noi sancțiuni împotriva elitelor Kremlinului și transporturilor de petrol rusesc. Rapoartele sugerează că Budapesta a încercat să dilueze aceste măsuri, alimentând suspiciuni de loialitate dublă.

Această situație ridică întrebări majore: Ce va cere SUA în schimbul sprijinului? Baze militare extinse? Sprijin mai ferm împotriva Rusiei? Sau doar o vitrină pentru succesul modelului populist? Alegerile din 12 aprilie vor testa rezistența alianței Trump-Orbán, într-un context european marcat de ascensiunea naționaliștilor.

Implicații pentru Europa și România vecină

Pentru România, vecină cu Ungaria, aceste evoluții au ecouri directe. O victorie a lui Orbán ar putea influența dinamica regională, mai ales pe teme de securitate energetică, migrație și relații cu Rusia. Bucureștiul, aliat NATO ferm, urmărește cu atenție cum Trump prioritizează lideri ca Orbán peste consensul UE.

În concluzie, „Operațiunea salvează-l pe Orbán” marchează un pariu îndrăzneț al administrației Trump. Succesul lui Vance la Budapesta ar putea rescrie harta politică europeană, consolidând un ax populist transatlantic. Cu doar o săptămână până la vot, fiecare discurs și întâlnire contează.