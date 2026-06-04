Echipa lui Chef Orlando a câștigat ieri o amuletă, iar tunicile albastre, conduse de Chef Ștefan, au obținut victoria la întrecerea culinară de la Chefi la cuțite – Viitorul are gust

Începutul a venit promițător pentru tunicile verzi ale lui Chef Orlando, care au obținut la jocul de dinaintea sesiunii de gătit o amuletă ce poate distrage foarte ușor atenția oponenților. Ai puterea să obligi celelalte echipe adverse ca la fiecare zece minute să strige în cor ”Echipa verde e cea mai tare!” – aceasta este avantajul amuletei câștigate de Chef Orlando. Dar sesiunea de gătit nu a continuat în avantajul verzilor, aducând victoria taberei albastre a lui Chef Ștefan. Juniorii albaștri au convins tiktokerii invitați la degustare cu o farfurie în care au reprezentat basmul Frumoasa și bestia.

Seara a culminat cu o probă individuală la care s-au obținut multe punctaje lăudabile: Caesar, din echipa verde, a luat 20 de puncte, iar Ilona și Cristian din tabăra roz, dar și Irina, de la tunicile galbene, au primit câte 18 puncte. Regulile sunt reguli chiar și pentru juniori, însă, astfel că la finalul jurizării individualei a avut loc o nouă eliminare: Vanesa Miricică a plecat acasă, Chef Orlando rămânând astfel doar cu trei tunici. Săptămâna viitoare urmează ultima bătălie culinară a echipelor, Semifinala și Finala, care vor veni cu o supradoză de emoții și momente inedite la Chefi la cuțite – Viitorul are gust.

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