Orașul-fantomă din Italia, abandonat peste noapte de 20.000 de oameni. Ce i-a pus pe fugă pe locuitori

Aproximativ 20.000 de oameni și-au abandonat locuințele peste noapte, după un cutremur devastator care a făcut imposibilă întoarcerea lor.

Imaginile surprinse de o echipă de exploratori urbani au readus în atenția publicului povestea dramatică a localității Fossa, din Italia, evacuată în aprilie 2009 după un cutremur puternic care a provocat grave alunecări de teren și a pus în pericol întreaga așezare, scrie express.co.uk

Într-una dintre locuințe, masa era încă pregătită, iar sertarele bucătăriei fuseseră răvășite, semn că proprietarii au încercat în grabă să ia obiectele de valoare înainte de a fugi.

Jucării, cărucioare și televizoare, acoperite de praf

Exploratorii au găsit în case obiecte care par să fi rămas nemișcate din ziua evacuării: un cărucior vechi de copil, o bicicletă, televizoare, ghivece cu flori și mobilier, toate acoperite de un strat gros de praf.

Într-un magazin părăsit au descoperit chiar și sticle de bere și doze de suc expirate încă din 2009.

Într-o altă clădire, un calendar era încă deschis la luna aprilie 2009, ca și cum timpul s-ar fi oprit în noaptea cutremurului.

Clădiri crăpate și pericol permanent de prăbușire

Numeroase clădiri sunt grav avariate, cu pereți despicați și tavane prăbușite. Unele construcții sunt literalmente tăiate în două de forța seismului.

Potrivit exploratorilor, multe dintre case au fost construite fără armături moderne din oțel, motiv pentru care au cedat rapid în timpul cutremurului.

Oamenii au fost avertizați în toiul nopții că urma un cutremur puternic și au fost obligați să evacueze pentru totdeauna. Existau aproximativ 20.000 de locuitori. Sunt povești sfâșietoare despre părinți care și-au luat copiii din paturi în timp ce pereții se prăbușeau în jurul lor.

Natura a cucerit orașul

După 15 ani de abandon, vegetația a început să pună stăpânire pe fostul centru al localității. Ramuri și liane ies prin ferestrele sparte, iar plantele cresc printre crăpăturile asfaltului.

Vechea biserică a orașului se află și ea într-o stare critică și riscă să se prăbușească la următorul cutremur.

Astăzi, Fossa rămâne unul dintre cele mai impresionante orașe-fantomă din Italia, o mărturie tăcută a modului în care un dezastru natural poate schimba pentru totdeauna destinul unei comunități întregi.