Oraș spaniol, obligat să anuleze o interdicție privind festivalurile religioase

„Nu pot exista jumătăți de măsură când vine vorba de toleranță”, a scris pe rețelele de socializare Ángel Víctor Torres, ministrul politicii teritoriale. Partidele de opoziție de dreapta, a adăugat el, „nu pot decide cine are libertate de cult și cine nu”.

Săptămâna trecută, s-a aflat că consiliul local condus de conservatori din Jumilla, un oraș cu aproximativ 27.000 de locuitori din regiunea Murcia, a susținut interdicția. Întrucât locuitorii musulmani ai orașului foloseau de ani de zile aceste facilități pentru a se reuni cu ocazia sărbătorilor Eid al-Fitr și Eid al-Adha, moțiunea a fost percepută în general ca fiind îndreptată împotriva celor aproximativ 1.500 de musulmani din oraș.

Propunerea a fost inițial prezentată de partidul de extremă dreapta Vox, care a cerut interzicerea totală a sărbătorilor publice, precum Eid al-Adha, potrivit The Guardian.

Moțiunea radicală a partidului Vox a fost susținută ulterior de Partidul Popular (PP), care a eliminat referirea explicită la Eid al-Adha și a stipulat în schimb că facilitățile sportive municipale nu mai pot fi folosite pentru „activități culturale, sociale sau religioase străine de consiliul municipal”. Vox a cerut această măsură în schimbul susținerii bugetului propus de primarul orașului.

