Orașe israeliene, lovite de rachetele iraniene 

de Redacția Jurnalul    |    08 Mar 2026   •   14:59
Sursa foto: Hepta/Rachetele iraniene au lovit orașe israeliene

Ținte militare din orașele israeliene Tel Aviv și Beersheba ar fi fost lovite de rachete iraniene, potrivit Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) din Iran.

Declarația IRGC, transmisă de agenția de presă Tasnim, a susținut, de asemenea, că baza aeriană Muwaffaq al-Salti din orașul Azraq, Iordania – „cea mai mare și mai activă bază ofensivă a avioanelor de luptă ale agresorului american” – a fost lovită de mai multe ori, scrie Aljazeera.

„Volumul și amploarea atacurilor forțelor armate iraniene asupra inamicului se vor extinde în orele și zilele următoare”, se arată în declarație.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: orașe israeliene rachete iraniene lovituri
