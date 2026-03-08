Orașe israeliene, lovite de rachetele iraniene 

Declarația IRGC, transmisă de agenția de presă Tasnim, a susținut, de asemenea, că baza aeriană Muwaffaq al-Salti din orașul Azraq, Iordania – „cea mai mare și mai activă bază ofensivă a avioanelor de luptă ale agresorului american” – a fost lovită de mai multe ori, scrie Aljazeera.

„Volumul și amploarea atacurilor forțelor armate iraniene asupra inamicului se vor extinde în orele și zilele următoare”, se arată în declarație.

(sursa: Mediafax)