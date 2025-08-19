x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Zelenski: Vom face totul pentru a transforma calea către pace într-o realitate

Zelenski: Vom face totul pentru a transforma calea către pace într-o realitate

de Redacția Jurnalul    |    19 Aug 2025   •   18:45
Zelenski: Vom face totul pentru a transforma calea către pace într-o realitate
Sursa foto: Hepta/Volodimir Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut recent o declarație pe X, anunță CNN.

El a descris discuțiile de luni de la Casa Albă drept un „pas semnificativ spre încheierea războiului” și asigurarea securității Ucrainei, adăugând că liderii „lucrează deja la conținutul concret al garanțiilor de securitate”.

„Astăzi, continuăm coordonarea la nivelul liderilor”, a spus Zelenski. „Vom continua să lucrăm și mâine. Consilierii pentru securitate națională sunt, de asemenea, în contact constant acum. Vor exista garanții de securitate”.

El a mulțumit din nou partenerilor Ucrainei, adăugând că țara sa „simte această putere”.

„Vom face totul pentru a transforma calea spre pace în realitate - prin parteneriat, prin garanții de securitate și prin curajul poporului ucrainean”, a mai spus Zelenski.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Subiecte în articol: pace Zelenski securitate nationala
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri