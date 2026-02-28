Radu Miruță: „România nu e o țară săracă, e o țară sărăcită". Ministrul Apărării despre armată

România lansează în 2025 primul program de pregătire militară voluntară după 19 ani. Tinerii între 18 și 35 de ani pot urma o pregătire intensivă de patru luni în comunitatea militară. La final primesc aproximativ 15.000 de lei net. Ministerul vizează între 1.000 și 3.000 de poziții, în funcție de bugetul alocat.

Miruță a declarat că serviciul militar voluntar este atractiv prin stabilitate și salarizare. „Este un serviciu sigur. Este o armată care s-a modernizat mult", a spus ministrul.

Cei care aleg să rămână în sistem pot avansa la grade superioare sau pot urma cursuri de maiștri militari.

Ministrul a confirmat că propunerea de reducere a normei de hrană a existat, dar a fost blocată cu argumente solide. „Ne-a venit cu ideea asta... Am luat date, am prezentat argumente și premier Bolojan a acceptat", a spus Miruță, fără să dezvăluie cine a inițiat propunerea. Norma zilnică variază între 26 și 40 de lei, în funcție de specialitate.

Legea nouă crește vârsta de pensionare a militarilor la 65 de ani până în 2035, față de 58 de ani în prezent. Miruță a respins ideea că toți militarii se pensionează cu 13 ani mai devreme. „Anul trecut, o singură persoană s-a pensionat cu reducere de 13 ani", a precizat el. Vârsta medie de pensionare în Ministerul Apărării a fost de 52 de ani, iar pensia medie netă era de 5.800 de lei în noiembrie.

Miruță a fost direct în privința situației economice. „Factorul politic și-a bătut joc de banii publici în ultimii ani. Au venit unii certați cu școala, parașutați politic, și au început să bată bani în stânga și în dreapta", a declarat ministrul. El a adăugat că guvernul actual încearcă să corecteze aceste probleme prin reducerea cheltuielilor.

(sursa: Mediafax)