Papa folosește cuvântul „genocid” când vorbește despre abuzurile asupra copiilor indigeni

Papa a făcut acest comentariu în timp ce se întorcea la Roma cu avionul după o călătorie de o săptămână în Canada, unde a prezentat scuze istorice pentru rolul Bisericii în această politică, scrie Reuters.

El a fost întrebat de un reporter canadian indigen din avion de ce nu a folosit cuvântul „genocid” în timpul călătoriei și dacă ar accepta faptul că membrii Bisericii au participat la genocid.

"Este adevărat că nu am folosit acest cuvânt pentru că nu m-am gândit la el. Dar am descris genocidul. Mi-am cerut scuze, am cerut iertare pentru această activitate, care a fost un genocid. (...) Da, genocidul este un cuvânt tehnic, dar nu l-am folosit pentru că nu m-am gândit la el, dar am descris .... da, este un genocid, da, da, da, clar. Puteți spune că am spus că a fost un genocid", a spus el.

Între 1881 și 1996, peste 150.000 de copii indigeni au fost separați de familiile lor și duși în școli rezidențiale. Mulți copii au fost înfometați, bătuți și abuzați sexual într-un sistem pe care Comisia pentru Adevăr și Reconciliere din Canada l-a numit "genocid cultural".

Școlile au fost administrate pentru guverne de grupuri religioase, majoritatea preoți și călugărițe catolice.

Lunea trecută, Francisc a vizitat orașul Maskwacis, unde se află două foste școli rezidențiale, unde și-a cerut scuze și a calificat asimilarea forțată drept "rea" și o "eroare dezastruoasă".

De asemenea, Suveranul Pontif și-a cerut scuze pentru susținerea creștină a "mentalității colonizatoare" din acele vremuri.

(sursa: Mediafax)