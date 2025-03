Papa Francisc a transmis un mesaj audio de pe patul de spital. Iată înregistrarea

Papa Francisc a înregistrat un mesaj audio din salonul său de la Policlinico Gemelli, în care mulțumește credincioșilor pentru numeroasele rugăciuni făcute în aceste zile pentru sănătatea sa, informează Il Messaggero.

Înregistrarea a fost difuzată joi seara, înainte de rozariul din Piața Sfântul Petru, condusă de cardinalul Angel Fernandez Artime, pro-prefect al Dicasterului pentru Institutele de viață consacrată și Societățile de viață apostolică.

#PopeFrancis sends audio message of thanks to people who are praying for his health. It was played at the beginning of the rosary in St. Peter's Square. pic.twitter.com/7CDbme1gni