Papa Leon al XIV-lea l-a declarat sfânt pe „influencerul lui Dumnezeu”

Papa Leon l-a canonizat pe Carlo Acutis în timpul unei liturghii în aer liber în Piața Sfântul Petru, la care au participat zeci de mii de oameni, mulți dintre ei tineri. În timpul primei liturghii de canonizare din pontificatul său, Papa a canonizat și o altă personalitate italiană populară care a murit tânără, Pier Giorgio Frassati, scrie AP.

Papa a spus că ambii au creat „capodopere” din viețile lor, dedicându-le lui Dumnezeu. „Cel mai mare risc în viață este să o irosim în afara planului lui Dumnezeu”, a spus el. Noii sfinți „sunt o invitație pentru noi toți, în special pentru tineri, să nu ne irosim viețile, ci să le îndreptăm în sus și să le transformăm în capodopere”.

Vaticanul a declarat că 36 de cardinali, 270 de episcopi și sute de preoți s-au înscris pentru a celebra liturghia împreună cu Papa, ca semn al enormei atracții pe care sfinții o exercită atât asupra ierarhiei, cât și asupra credincioșilor obișnuiți.

Ambele ceremonii fuseseră programate pentru începutul acestui an, dar au fost amânate în urma decesului Papei Francisc în aprilie.

Acutis s-a născut pe 3 mai 1991, la Londra, într-o familie catolică înstărită, dar nu deosebit de practicantă. La scurt timp după nașterea lui, familia s-a mutat înapoi la Milano, unde Acutis a avut o copilărie fericită. El era deosebit de interesat de informatică și devora cărți de nivel universitar despre programare încă din copilărie. A câștigat porecla „Influencerul lui Dumnezeu” datorită principalei sale moșteniri tehnologice: un site web multilingv care documentează așa-numitele miracole recunoscute de biserică, un proiect pe care l-a finalizat într-o perioadă în care dezvoltarea unor astfel de site-uri era apanajul profesioniștilor.

În octombrie 2006, la vârsta de 15 ani, Acutis s-a îmbolnăvit de leucemie acută. În câteva zile, a murit. A fost înmormântat în Assisi, cunoscut pentru asocierea sa cu un alt sfânt popular, Sfântul Francisc.

În anii de după moartea sa, milioane de tineri catolici s-au adunat la Assisi, unde îl pot vedea pe tânărul Acutis într-un mormânt cu pereți de sticlă, îmbrăcat în blugi, adidași Nike și un hanorac. Pare că doarme, iar întrebările au început să curgă despre cum de corpul său s-a păstrat atât de bine, mai ales că părți din inima sa au făcut chiar turul lumii ca relicve.

