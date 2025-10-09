Papa Leon laudă agențiile de știri care sunt un „bastion” împotriva exceselor IA

Papa Leon al XIV-lea a lăudat joi, munca „prețioasă” a agențiilor de știri, considerându-le un „bastion” împotriva „nisipurilor mișcătoare ale aproximării și post-adevărului”, într-un moment în care inteligența artificială sporește proliferarea informațiilor false, potrivit Le Figaro. „Lumea are nevoie de informații libere, riguroase și obiective”, a declarat Papa în timpul unei audiențe la Vatican în fața membrilor Minds International, o asociație a principalelor agenții de știri din lume.

„Datorită muncii dumneavoastră răbdătoare și riguroase, puteți construi un bastion împotriva celor care, prin arta străveche a minciunii, încearcă să creeze conflicte pentru a conduce prin dezbinare; un bastion al civilizației împotriva nisipurilor mișcătoare ale aproximării și post-adevărului”, a adăugat Papa.

Potrivit lui Robert Francis Prevost, el însuși ținta „deep fake-urilor”, cu videoclipuri false pe rețelele de socializare care îl arată rostind discursuri inventate cu ajutorul inteligenței artificiale, „serviciul valoros” al agențiilor de știri „trebuie să servească drept antidot la proliferarea informațiilor nedorite”. „Algoritmii generează conținut și date la o scară și o viteză nemaivăzute până acum. Dar cine îi controlează?”, s-a întrebat liderul celor 1,4 miliarde de catolici. „A fi jurnalist nu poate fi considerat o crimă”, a adpugat Papa.

Într-un context în care inteligența artificială contribuie la slăbirea încrederii publicului în mass-media tradițională, Papa Leon al XIV-lea a făcut apel la vigilență „astfel încât informațiile și algoritmii care le guvernează astăzi să nu fie în mâinile câtorva”.

De la alegerea sa din luna mai, Papa Leon a avertizat în repetate rânduri cu privire la „provocările” reprezentate de dezvoltarea inteligenței artificiale.

(sursa: Mediafax)