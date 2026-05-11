Papa Leon al XIV-lea, așteptat în Franța în septembrie

''Am avut mai multe sesiuni de lucru cu papa, inclusiv săptămâna trecută, prilej cu care am elaborat o schiţă de program'', a afirmat preşedintele CEF, Jean-Marc Aveline, într-un comunicat intitulat ''Biserica catolică din Franţa se pregăteşte să-l primească pe Leon al XIV-lea''.



Această călătorie apostolică ''Ar putea avea loc la sfârşitul lui septembrie'', iar ''conform programului propus, papa Leon al XIV-lea ar putea merge la Paris şi la Lourdes'', unul dintre principalele situri de pelerinaj catolic, se mai spune în comunicat.



CEF aminteşte că invitaţia adresată de cardinalul Aveline ''a fost sprijinită de preşedintele Republicii'', Emmanuel Macron, ''cu prilejul întâlnirii cu Leon al XIV-lea la Roma, pe 10 aprilie''.



''Leon al XIV-lea a exprimat, cu diferite ocazii, marea stimă pe care o poartă ţării noastre şi istoriei ei spirituale'', a adăugat cardinalul Aveline în comunicat.



În cei 12 ani de pontificat, precedentul papă, Francisc, a efectuat trei deplasări în Franţa: la Strasbourg în 2014, la Marsilia în 2023 şi în Corsica în decembrie 2024.



Nu a acceptat însă niciodată să facă o vizită oficială de stat în Franţa, insistând că vizitează instituţiile europene (la Strasbourg) sau Întâlnirile Mediteranei (la Marsilia).



A refuzat de asemenea să fie prezent la redeschiderea catedralei Notre-Dame din Paris în 2024, la cinci ani de la incendiul devastator.

