Jurnalul.ro Ştiri Externe Papa Leon îi cere lui Trump să oprească războiul din Orientul Mijlociu

Papa Leon îi cere lui Trump să oprească războiul din Orientul Mijlociu

de Redacția Jurnalul    |    31 Mar 2026   •   23:05
Papa Leon îi cere lui Trump să oprească războiul din Orientul Mijlociu
Sursa foto: Hepta/Leon a deplâns numărul ridicat al victimelor

Suveranul Pontif a lansat un apel direct către președintele american Donald Trump, îndemnându-l să găsească o cale pentru soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu.

„Mi s-a spus că președintele Trump a declarat recent că ar dori să pună capăt războiului. Avem speranța că se află în căutarea unei ieșiri. Ne dorim să fie găsită o cale pentru diminuarea violențelor”, a spus marți, Papa Leon al XIV-lea, primul papă originar din Statele Unite ale Americii.

Leon a deplâns numărul ridicat al victimelor, și și-a exprimat speranța că violențele vor înceta înainte de Paștele catolic care se sărbătorește duminică, pe 5 aprilie, notează Reuters.

„Au fost atât de multe morți, inclusiv copii nevinovați. Să facem apel încontinuu la pace”, spune Papa, adăugând: „Sunt prea mulți oameni care promovează luptele, violența și războiul”.

Liderul de la Vatican și-a intensificat criticile la adresa războiului, iar în timpul slujbei de duminică, a lansat un mesaj extrem de dur, afirmând că Dumnezeu respinge rugăciunile liderilor care declanșează conflicte și au „mâinile pline de sânge”.

„Acesta este Dumnezeul nostru: Iisus, Regele Păcii, care respinge războiul, pe care nimeni nu-L poate folosi pentru a-L justifica. Iisus nu ascultă rugăciunile celor ce încep războaie, ci le respinge. Chiar dacă vă rugați mult, nu vă voi asculta: mâinile vă sunt pline de sânge”, a spus Papa Leon în timpul slujbei de duminică.

 

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
Subiecte în articol: papa leon Donald Trump criza orientul mijlociu
