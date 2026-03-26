Papa Leon al XIV-lea cere un pact mondial împotriva bombardamentelor aeriene

de Redacția Jurnalul    |    26 Mar 2026   •   18:00
Sursa foto: Hepta/Papa Leon cere interzicerea globală a bombardamentelor

Papa Leon a criticat luni bombardamentele aeriene, spunând că ar trebui interzise, în cel mai recent apel al său împotriva războiului.

Primul papă american a condamnat ferm folosirea aviației în război în timpul unei întâlniri cu conducerea și angajații ITA Airways, relatează Reuters.

„Nimeni nu ar trebui să trăiască cu teama că amenințări cu moartea și distrugerea pot veni din cer”, a spus papa Leon.

„După experiențele tragice ale secolului XX, bombardamentele aeriene ar fi trebuit interzise pentru totdeauna”, a adăugat suveranul pontif. „Totuși, ele încă există… aceasta nu este progres, ci regres”.

Papa a cerut în repetate rânduri încetarea focului în războiul din Iran, iar duminică a numit conflictul „un scandal pentru întreaga familie umană”.

(sursa: Mediafax)

 

