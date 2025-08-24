Papa Leon al XIV-lea îi urează Ucrainei "drumuri ale păcii" şi dialogului, de Ziua Independenţei

"Cu inima rănită de violenţa care vă devastează pământul, mă adresez dvs. în această zi de sărbătoare naţională", începe pontiful american în misiva sa, publicată de mass-media Vaticanului şi de însuşi Zelenski pe reţelele sale de socializare.



Leon al XIV-lea, care urmăreşte îndeaproape războiul din Ucraina şi şi-a exprimat recent "speranţa" pentru o posibilă negociere care ar pune capăt invaziei ruse, i-a transmis liderului ucrainean că se roagă pentru poporul său "care suferă în război".



Suveranul pontif a declarat că se roagă în special pentru răniţi, pentru cei care au pierdut o persoană dragă sau pentru cei care au rămas fără cămine.



"Dumnezeu însuşi să vă mângâie; să-i întărească pe cei răniţi şi să dea odihnă veşnică celor decedaţi", scrie Papa.



În fine, el i-a îndemnat pe "oamenii de bună credinţă" să facă tot posibilul pentru a pune capăt războiului din Ucraina.



"Îl implor pe Domnul să atingă inimile oamenilor de bună credinţă, astfel încât zgomotul armelor să fie redus la tăcere şi să facă loc dialogului, deschizând calea către pace spre binele tuturor", îşi încheie el mesajul.

AGERPRES