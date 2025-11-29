Papa Leon, vizită istorică la Moscheea Albastră din Istanbul

Va fi prima dată când Papa Leon, ales în luna mai lider al celor 1,4 miliarde de catolici din lume, vizitează un lăcaș de cult musulman de când a preluat funcția de la regretatul său predecesor, Francisc, care a susținut dialogul cu islamul.

Cu un gest atât de simbolic, Leon calcă pe urmele Papei Benedict al XVI-lea, care a vizitat locul în 2006, și ale lui Francisc, care a făcut același lucru în 2014, însoțit de Marele Muftiu al Istanbulului.

Dar, spre deosebire de ei, el nu va vizita Hagia Sofia, aflată în apropiere, legendara bazilică din secolul al VI-lea, construită în timpul Imperiului Bizantin și transformată în moschee după cucerirea Constantinopolului în 1453.

Moscheea Albastră - care își primește numele de la plăcile albastre vibrante de la Iznik care îi căptușesc interiorul - este una dintre principalele atracții turistice ale Istanbulului.

Cu cele șase minarete impunătoare, moscheea a fost construită la începutul secolului al XVII-lea, în timpul domniei sultanului Ahmed I, pe o parte a fostului Hipodrom, un imens stadion pentru curse de care, un element central al Constantinopolului pe vremea când acesta era capitala bizantină.

Duminică dimineață, după o slujbă de rugăciune la catedrala armeană și după ce va oficia o liturghie divină, echivalentul ortodox al unei liturghii, la St George's, el se va îndrepta spre Liban pentru a doua etapă a călătoriei sale - primul său turneu în străinătate de când a fost ales în această funcție.

